Den siste uken har Belgia passert land som Spania og Italia med antall døde på grunn av koronaepidemien på oversiktene til Johns Hopkins-universitetet i USA og Worldometers. Landet med 11,5 millioner innbyggere hadde fredag morgen registrert 4857 døde.

Det tilsvarer 419 døde per en million innbyggere, mot 413 for Spania og 367 for Italia. Norge og Sverige står til sammenligning med henholdsvis 28 og 132 døde per million, ifølge de samme listene.