Ny president i Ukraina oppløser parlamentet

Rett etter edsavleggelsen kunngjorde den nye presidenten at forsamlingen var å regne som oppløst og at det blir holdt nyvalg.

Den 41 år gamle Zelenskyj sto over den tradisjonelle bilkortesjen og spaserte til parlamentet gjennom en park med masse mennesker.

Han ble passet på av fire livvakter, men tok seg til high-five med flere og lot seg avbilde på selfie.

– Jeg lover å beskytte Ukrainas selvstendighet og uavhengighet, sa den nye presidenten under den høytidelige seremonien.

Zelenskyj er en svært populær fjernsynskomiker uten politisk erfaring overhodet. Han vant en knusende seier over den sittende presidenten Petro Porosjenko, et resultatet som viste at velgerne har mistet tålmodigheten med den etablerte politikerklassen.