Suksess for Elon Musks SpaceX: Har plassert 60 satellitter i verdensrommet

Natt til fredag kunne Tesla-gründer Elon Musk kasse inn nok suksess med romfartsselskapet SpaceX. Selskapet gjennomførte en vellykket oppskytning av 60 satellitter av typen Starlink.

Med hjelp av rakettsystemet Falcon 9 ble satellittene skutt opp fra Cape Canaveral Air Force Station i Florida. Noen timer senere landet rakettene på en landingsplattform i Atlanterhavet.

Les mer: Millardærenes romkappløp

Senere bekreftet selskapet at alle satellittene var satt ut på 440 kilometers høyde. De bruker så sine innebygde jetmotorer til å nå sin relativt lave bane, på 550 kilometers høyde.

«Starlink kommer til å knytte sammen verden med pålitelig og rimelig priset høyhastighetsinternett», skriver selskapet om systemet.

Skal det skje, må SpaceX gjennomføre seks vellykkede oppskytninger til.

Milliardærene er de nye aktørene i romkappløpet

Ifølge The Verge har Musk fått tillatelse til å skyte opp 12.000 Starlink-satellitter. Disse skal fly i en formasjon som gjør at alle områder i verden har tilgang til internett til enhver tid.

Men SpaceX er ikke det eneste selskapet som forsøker å erobre rommet om dagen. Musk er i hard konkurranse med to andre milliardærer, som også vil tilby internett via satellitter: Richard Branson og Jeff Bezos.

SpaceX

Bransons støtter selskapet OneWeb, som skjøt ut sine første seks satellitter i februar. I April annonserte også Jeff Bezos’ Amazon at de vil sende opp 3236 satellitter.

Det er imidlertid Musk som ligger best an foreløpig. Satellittoppskytningen er ikke deres første suksess.

Ble den første til å gjenbruke raketter

I starten av april klarte SpaceX å lande alle tre deler av rakettsystemet Falcon Heavy trygt på jorden etter at det hadde vært i luften. Det var første gang dette var blitt gjort, og er sett på som en stor revolusjon innen romfarten.

MIKE BLAKE

Resultatet er at hele eller deler av rakettene kan brukes igjen, noe som åpner for langt billigere transport i rommet. Eksempelvis er den nederste delen av romskipet som ble brukt i dag brukt to ganger før. Det skal også brukes igjen.

Musk er også i gang med et romfartøy som skal kunne gå hele veien til Mars. I juli i år er planen at hans SpaceX skal sende de første astronautene til Den internasjonale romstasjonen (ISS).