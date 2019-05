USA har den siste uken hevdet at det er økt risiko for angrep fra Iran eller grupper som Iran støtter. Bilder av raketter utplassert på små båter tilhørende iranske militser i Den persiske gulf var etterretningsopplysningen som fikk amerikanerne til å reagere, opplyser tre anonyme amerikanske tjenestemenn til The New York Times.

Amerikanerne skal dessuten ha plukket opp opplysninger om trusler mot kommersiell båttrafikk og mulige angrep mot amerikanske styrker i Irak fra arabiske militser med tilknytning til Iran.

Vil Iran bare forsvare seg?

Men det er stor uenighet om akkurat hvor bekymret man trenger å være over de nye etterretningsopplysningene. Det hvite hus, det amerikanske forsvarsdepartementet, CIA og USAs allierte er ikke enige, skriver storavisen.

Det er dem som tror iranerne og deres støttespillere kun gjør defensive forberedelser for å kunne forsvare seg mot en mulig aggresjon fra amerikanerne, som er i ferd med å sende mye mer militært personell og utstyr til området rundt Iran.

Fakta: Atomavtalen Hensikten med avtalen fra 2015 var å sikre at Iran ikke har mulighet til å utvikle atomvåpen. Til gjengjeld skulle sanksjonene mot landet lettes. Donald Trump trakk i mai i fjor USA ut av avtalen og gjeninnføre sanksjoner, inkludert en embargo av Irans viktige oljesektor. Som en del av avtalen har Iran blant annet begrenset sin anrikning av uran, en prosess som ikke bare kan brukes i forbindelse med atomkraft, men også atomvåpen. Flere stormakter har forsøkt å bevare avtalen etter at USA besluttet å trekke seg. Men det har vært vanskelig å finne måter å omgå de amerikanske sanksjonene på slik at Iran kan forsette å handle med resten av verden, og ikke minst eksportere olje.

– Dyp mistillit mot Trumps sikkerhetsrådgivere

Mens president Donald Trumps sikkerhetsrådgiver John Bolton og utenriksminister Mike Pompeo tror iranerne forbereder et angrep på amerikanske soldater, så finnes det tvilere både blant europeiske allierte, irakere, medlemmer av begge partier i den amerikanske Kongressen og ledende tjenestemenn innenfor Trumps administrasjon.

Den manglende tiltroen til amerikanernes advarsler, reflekterer en dyp mistillit til Donald Trumps sikkerhetsrådgivere, skriver The New York Times.

Sikkerhetsrådgiver anbefalte å bombe Iran

Før han ble Trumps sikkerhetsrådgiver, var Bolton kjent som tilhenger av et militært angrep på Iran. I 2015 skrev han en kommentar i The New York Times med tittelen: «Stop Irans bombe – bomb Iran». Før han ble utenriksminister måtte Pompeo forsvare seg mot påstander fra amerikanske senatorer om at han var en hauk.

Pompeo dukket mandag opp på et møte for EUs utenriksministere. Han fikk da beskjed fra EUs utenrikspolitiske leder, Federica Mogherini, om at USA må vise «maksimal tilbakeholdenhet» overfor Iran, et ordspill på Trumps uttalte «maksimale press» mot Iran.

Angrep på oljetankere et mysterium

Fire oljetankere, den ene av dem norsk, ble søndag påført skader under et angrep utenfor havnen i Fujairah i De forente arabiske emirater.

Det er ikke kjent hvem som sto bak, men amerikanske tjenestemenn har sagt at det mest sannsynlig var Iran eller grupper støttet av Iran som sto bak. Iran har på sin side hevdet at angrepet kan ha blitt iscenesatt for å øke spenningen i regionen.

Britisk general talte Pentagon midt imot

Amerikanerne har beordret hjem alt ikke-essensielt personell fra ambassaden i Bagdad og et konsulat i Nord-Irak. Utenlandske soldater i Irak, inkludert de norske, har skjerpet sikkerheten.

Hvor stor trusselen mot utenlandske styrker i Irak egentlig er, er det uenighet om. De utenlandske styrkene i Irak og Syrias nestkommanderende, den britiske generalmajoren Chris Ghika, sa mandag denne uken sa til journalister at det ikke forelå noen økt trussel fra iran-støttede militser i Irak eller Syria.

Bare noen timer senere gikk den amerikanske hærens Central Command, som styrer alle amerikanske styrker i Midtøsten, til det uvanlige skrittet å offentlig motsi Ghika.

– Kommentarene hans stemmer ikke overens med etterretningsopplysninger fra USA og allierte, sa talsmann og kaptein Bill Urban.

General Ghika får imidlertid støtte fra britenes militære ledelse, skriver britiske The Times.

Irans revolusjonsgarde «forberedt på full konfrontasjon med fienden»

Parallelt med at amerikanerne snakker opp trusselen fra Iran og sender større militære styrker til regionen, skjerper også Iran tonen.

Den iranske revolusjonsgarden sendte onsdag ut en uttalelse om at landet arbeider med full kapasitet for å forberede seg på en «full konfrontasjon» med «fienden».

– Dette er et avgjørende øyeblikk for den iranske revolusjonen, sa den nye sjefen for revolusjonsgarden, Hossein Salami.

– De amerikanske sanksjonene er uakseptable

Donald Trump trakk i mai i fjor USA ut av atomavtalen forgjengeren Barack Obama forhandlet frem med Iran i 2015. USA har i stedet innført enda tøffere sanksjoner mot Iran. Begrunnelsen er at atomavtalen var tidsbegrenset, at Iran utvikler langtrekkende raketter og at Iran driver krigføring gjennom stedfortredere i flere land i Midtøsten.

– De amerikanske sanksjonene er uakseptable, sa Irans utenriksminister Mohammad Zarif under et besøk i Japan ifølge AP.

Iran advarte den 8. mai om at landet i løpet av 60 dager kunne komme til å trekke seg fra deler av atomavtalen dersom ikke de europeiske landene beskyttet Irans økonomi mot sanksjonene fra USA.