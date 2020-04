Optimistisk Boris Johnson tilbake på jobb

Boris Johnson hadde mandag sin første offentlige opptreden på nesten en måned.

– Hvis dere kan fortsette på den måten dere har gjort til nå, er jeg ikke i tvil om at vi kan overvinne dette sammen, sa statsministeren utenfor Downing Street.

Johnson ble alvorlig syk som følge av koronaviruset og sa selv at «det kunne gått begge veier». Han var innlagt i en uke på sykehus, der han fikk intensivbehandling.

Optimistisk

Statsministeren takket også britene for at de har etterlevd restriksjonene som myndighetene har innført.

– Dette er mulighetens øyeblikk, men det er også et øyeblikk med maksimal risiko, sa Johnson.

Han fastslo samtidig at han forstår britenes utålmodighet for å komme seg tilbake i jobb, men understreket de må ta inn over seg risikoen for en ny virusbølge.

Tilbake på jobb

Det britiske helsedepartementet bekreftet på en pressekonferanse mandag morgen at Johnson er tilbake på jobb.

I tiden etter at han ble utskrevet, har Johnson vært på den britiske statsministerens landsted Chequers i Buckinghamshire.

Storbritannia har registrert over 150.000 smittetilfeller. På britiske sykehus er det registrert nesten 21.000 dødsfall knyttet til epidemien.