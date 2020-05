Vannstanden i Genesaretsjøen nær rekordnivå igjen etter flere år med tørke

Innsjøen er Israels viktigste vannkilde og er også verdens mest lavtliggende ferskvannskilde.

Med de siste måneders kraftige nedbørsmengder er vannstanden oppe på 208,9 meter under havnivå, bare 10 centimeter under rekorden. I 2017 var vannstanden målt til 214 meter under havnivå da regionen slet som verst med tørke.

Genesaretsjøen er også et reisemål for mange religiøse pilegrimer. I Bibelen står det blant annet at det var her Jesus gikk på vannet og matet en folkemengde med fem brød og to fisker.