Mann dømt for to drap henrettet i Texas

Den dobbelt drapsdømte Justen Hall ble erklært død klokken 18.32, lokal tid onsdag etter at han hadde fått injisert en dødelig dose gift. Han var dømt til døden for drapet på Melanie Billhartz i oktober 2002.

Under en krangel i et hus i El Paso i Texas ble Hall redd for at den 29 år gamle kvinnen ville tilkalle politiet og at laboratoriet hvor han produserte narkotika ville bli oppdaget. Derfor kvalte han henne med en skjøteledning og grov den døde ned i ørkenen i nabostaten New Mexico.

Hall ble senere også dømt for å ha drept en transkjønnet kvinne i april 2002. Hall, som var områdesjef for den høyreekstreme gruppen Aryan Gang, var allerede under etterforskning for hatkriminalitet da Melanie Billhartz ble drept.

Han tilsto begge drapene og ba de etterlatte om unnskyldning før henrettelsen.

Henrettelsen er den 19. i USA så langt i år og den åttende i Texas. Ytterligere tre er berammet i Texas i år.