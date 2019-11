Tyrkia støtte umiddelbart på problemer da de mandag iverksatte en operasjon for å deportere hundrevis av utenlandske IS-medlemmer som har sittet i tyrkiske fengsler.

Et IS-medlem som ble fraktet til Tyrkias grense mot Hellas, ble stående fast i ingenmannsland.

Greske myndigheter nektet å ta imot mannen. Han fikk beskjed om å returnere til Tyrkia, men de nektet å ta ham tilbake. Mannen ble dermed stående i ingenmannsland, rapporterer nyhetsnettsteder T24.

Ifølge T24 er mannen amerikansk statsborger.

– Ikke lenger Europas IS-hotell

Tyrkia vil ikke lenger «fungere som hotell» for Europas IS-medlemmer, sa landets innenriksminister i forrige uke.

Mandag startet de deportasjon av hundrevis av IS-medlemmer. De fleste av dem vil bli sendt til Europa. Det var mandag noe forvirring omkring hvor mange det er snakk om, men det skal i hvert fall dreie seg om nærmere 1000 personer. Andre tall som verserte mandag indikerer at det dreier seg om nærmere 1500 mistenkte IS-medlemmer.

En amerikaner og en tysker ble deportert mandag, ifølge Ismail Catakli, som er talsperson for innenriksdepartementet. Det var mandag ettermiddag om den nevnte amerikaneren er mannen som står fast ved grensen til Hellas.

23 europeere kommer til å bli deportert i løpet av de nærmeste dagene, deriblant 11 franskmenn, 9 tyskere, 2 irer og 1 danske.

– Sendes til Europa uansett

Den tyrkiske innenriksministeren varslet i forrige uke at IS-medlemmer kommer til å bli sendt til hjemlandet i Europa uansett om det europeiske landet hadde fratatt personen statsborgerskapet.

– Vi kommer til å sende krigere fra Daesh til hjemlandene deres, uansett om de er blitt fratatt statsborgerskapet, sa innenriksminister Suleyman Soylu. Daesh er at annet ord for IS.

Det er ikke noe som tyder på at noen av fangene er norske. Utenriksdepartementet viser til at de ikke er kjent med at det sitter norske fremmedkrigere i tyrkisk fangenskap.

En nordmann som hadde vært i Syria ble i 2017 pågrepet i Tyrkia. Han ble utlevert til Tyrkia og senere samme år dømt til 7,5 års fengsel for å ha sluttet seg til en terrorgruppe i Syria.

Trenger reisedokumenter for å komme på flyet

Det kan være at tyrkiske myndigheter fremstiller en deportasjon av 1488 mistenkte IS-medlemmer som enklere enn det faktisk er.

En person er altså allerede blitt stoppet ved grensen til Hellas og dersom Tyrkia planlegger å bruke rutefly til transporten, kan de også få problemer.

– Flyselskap har før avgang plikt til å kontrollere at reisende som skal reise fra et land utenfor Schengen-samarbeidet og inn til Norge har nødvendig reisedokumenter, det vil si gyldig pass og visum om nødvendig, skriver Andreas Skjøld-Lorange, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post til Aftenposten.

Mange IS-medlemmer mangler antagelig pass eller andre reisedokumenter fra hjemlandet. Før en deportasjon vil tyrkiske myndigheter dermed antagelig være avhengig av et samarbeid med mottagerlandet.

Et slikt samarbeid vil særlig være vanskelig å forvente dersom hjemlandet har tatt fra det mistenkte IS-medlemmet statsborgerskapet. For eksempel vedtok Nederland i 2017 en lov som åpnet for å ta statsborgerskapet fra personer som hadde sluttet seg til IS. Særlig gjelder dette hvis personen har dobbelt statsborgerskap.

Nederland har allerede tatt statsborgerskapet fra 10 antatte medlemmer av IS og vurderer å gjøre det samme med 100 personer, melder Reuters.

Skjøld-Lorange opplyser at etterlyste norske borgere vil bli pågrepet ved innreise.

– Det er politiet som gjennomfører kontrollen på norsk yttergrense, og som vil håndtere en slik situasjon, skriver han.

Enda flere IS-medlemmer i Syria

3000 mannlige IS-medlemmer fra 60 land sitter fengslet i det nordøstlige Syria. Enda flere kvinner med tilknytning til IS og barna deres blir holdt i forvaring i flyktningleirer.

De kurdiske myndighetene der har lenge sagt at de ikke har kapasitet til å få dømt disse personene i Syria. En mulighet som er blitt luftet, er opprettelsen av en internasjonal domstol i Syria, men noe slikt har virket lite gjennomførbart.

USAs president Donald Trump har flere ganger kritisert de europeiske landene for ikke å hente hjem de mistenkte IS-medlemmene slik at de kan bli dømt der.

Det er ingen norske menn blant de 3000 IS-fangene i fengslene i Syria, har Aftenposten fått opplyst fra kurdiske myndigheter og fra den internasjonale koalisjonen som kjemper mot IS. Men det er fem norske kvinner og seks barn i leirene i Syria. Norske myndigheter har sagt at de ikke kan nekte dem å returnere til Norge, men at de ikke vil hjelpe de voksne med å returnere. Norske myndigheter har samtidig varslet at folk som har sluttet seg til IS, må regne med å bli straffeforfulgt dersom de kommer til Norge.