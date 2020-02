Det er på ingen måte første gangen lederen for det omstridte flyselskapet skaper overskrifter. Nå blir han kritisert for «avskylig diskriminering», for å «oppmuntre fascister» og å være selve «definisjonen av islamofobi».

Oppstyret skyldes et større intervju med flytoppen i The Times lørdag, der han tenker høyt om sikkerheten på flyplasser. Nærmere bestemt hvilke passasjerer man bør vie ekstra oppmerksomhet.

Ifølge O’Leary utgjør «menn med muslimsk tro» som reiser alene den desidert største terrortrusselen.

Bombemenn reiser alene

Han utdyper at han ikke frykter muslimske familiefedre: Hvem er de som bomber? De som reiser alene. Hvis du reiser med familien med barn, er sjansen for at du vil sprenge dem i luften lik null.

The Times siterte ham i artikkelen på at de enslige muslimske mennene burde sjekkes spesielt nøye.

Etter at kritikken strømmet på lørdag, presiserte en talsperson for Ryanair at O’Leary ikke foreslo spesiell sjekking av noen grupper. Bare en mer effektiv sikkerhetssjekk på flyplassene som vil «fjerne mange av de unødvendige køene for alle passasjerer i dag».

Uansett har kritikken haglet mot flytoppen. Det britiske muslimske rådet har betegnet uttalelsen som «definisjonen på islamofobi». Ifølge rådet er det allerede en stor ekstra belastning å være muslimsk flypassasjer.

«Det er en skam at slik rasisme blir uttrykt så åpent, og at toppsjefen i et stort flyselskap vil diskriminere sine passasjerer så åpenlyst», sier en talsperson for rådet.

O’Learys talsperson beklager på sin side at noen er blitt såret av den feilaktige overskriften på saken. Ikke desto mindre uttalte O’ Leary også følgende:

– Du kan ikke si ting, fordi det er rasisme. Men generelt vil det være menn med muslimsk tro (som sprenger bomber). For 30 år siden var det irene. Hvis det er hvor trusselen kommer fra, ta tak i trusselen.