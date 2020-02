Brexit: Frontene skjerpes før forhandlingsstart

Da den britiske regjeringen la fram sitt forhandlingsmandat torsdag, kom den samtidig med en skarp advarsel til Brussel: Er det ikke tilstrekkelig framgang innen juni, der hovedtrekkene i en avtale er på plass, kan britene gå fra bordet.

EU er forberedt på alle scenarioer, inkludert «no deal», lød svaret fra EU-kommisjonen i Brussel.

Mandag er det formell start for forhandlingene, der målet er å få på plass en ny frihandelsavtale som skal tre i kraft når overgangsperioden etter brexit utløper ved nytter.

Men tida er knapp, og forhandlingene ligger an til å bli svært vanskelige på flere punkter.

Like konkurransevilkår

En farlig snublestein i forhandlingene er EUs krav om like konkurransevilkår.

Det EU ønsker seg, er en «robust» garanti for at felles høye standarder opprettholdes når det gjelder arbeidslivets regler, miljøkrav, klima, konkurranseregler og statsstøtte.

EUs frykt er nemlig at britene skal bruke sin nyvunne regulatoriske frihet til å skaffe seg et konkurransefortrinn ved å innføre regler som er mindre strenge enn de som gjelder i EU.

Britene har for sin del gjort det klart at de ikke vil binde seg til å samkjøre britisk lov med EUs lovgivning.

Fiskeri

Et annet prioritert spørsmål er fiskeri. Der ønsker EU å bevare tilgangen til britisk farvann.

Britene ønsker derimot å beholde mer av fisken selv og har gjort det klart at Storbritannia nå vil bli en uavhengig kyststat med full kontroll over egne farvann.

Det britiske forhandlingsmandatet slår samtidig fast at dagens ordning for tildeling av fiskekvoter er «utdatert».

Også Norge står overfor vanskelige forhandlinger med Storbritannia om fiskeri.

Finansfloke

Et tredje spørsmål er finans. Tilgang til EU-markedet vil bli en viktig forhandlingsbrikke for Brussel, ettersom finanssektoren er svært viktig for den britiske økonomien.

Det ligger også an til vanskelige diskusjoner om EU-domstolens rolle. Mens EU ser for seg at EU-domstolen i Luxembourg skal være siste instans i disputter om EU-lovgivning, sier London nei.

Britenes krav er ordninger som er «passende for likeverdige suverene» makter.

– Vi vil ikke forhandle vekk suvereniteten vår i bytte mot en avtale, fastholder den britiske regjeringens brexitsjef Michael Gove.