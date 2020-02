New Yorks ordfører støtter Bernie Sanders i presidentkampen

I en uttalelse roser de Blasio den selverklærte sosialdemokraten for å være en progressiv leder som vil kjempe for «arbeidsfolk i New York og familier i hele landet».

– Jeg stiller meg bak Bernie fordi han står side ved side med arbeidende familier, og det har han alltid gjort. New York kjenner så altfor godt den skaden Donald Trumps fremmedfrykt, fordommer og hensynsløshet har gjort, og Bernie er den kandidaten som kan utfordre og overvinne ham, sier New York-ordføreren i uttalelsen.

Vil ha samling om foreldrepermisjon og sykepenger

Bill de Blasio trakk seg fra presidentvalgkampen i september og har siden ønsket å involvere seg i den demokratiske nominasjonsvalgkampen. Nå reiser han til Nevada, der det holdes valg 22. februar, for å drive valgkamp for Sanders.

Sanders selv ga de Blasio et klapp på skuldra for den sene støtten.

– Bill er et levende eksempel på hva det vil gjøre for landet vårt å samle Det demokratisk partiet om såkalte radikale ideer som betalt foreldrepermisjon og sykefravær, sa Sanders.

Støtten kommer først etter at Sanders har tatt føringen i Demokratenes nominasjonsprosess. Sanders vant med knapp margin i primærvalget i New Hampshire og ble enten nummer en eller to i det omstridte valget i Iowa.

Ordførerens støtte er også en helomvending fra 2016. Da støttet de Blasio Hillary Clinton i stedet for Sanders.