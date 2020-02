Et medlem i moskeen ga politiet en fysisk kopi av eposten onsdag. Moskeen ble gjennomsøkt av bombehunder, men ingen eksplosiver ble funnet.

Hendelsen etterforskes av politiet, og sikkerhetstiltakene ved moskeen er skjerpet.

Trusselen ble kjent bare timer etter et at minst ni personer ble drept i et antatt høyreekstremt angrep i byen Hanau.