Ebola-viruset har nådd storbyen Goma i Kongo

– Det var dette man var redd for hver eneste dag jeg var der nede, sier Jon Erik Solaas.

Han var nylig to måneder i Goma for å jobbe med ebolaforebygging og -forberedelse.

Søndag ble det registrert et tilfelle av ebola på Leger Uten Grensers ebolasenter i storbyen Goma i Kongo. Det smittsomme viruset har en dødelighet på mellom 50 og 90 prosent.

Ifølge Verdens Helseorganisasjons rapport fra 10. juli har det så langt i år vært 2357 registrerte tilfeller i Kongo i 2019. 1553 av disse har hatt en dødelig utgang. Det gir en dødelighet på omtrent 65 prosent. Utbruddet startet i august 2018 og har pågått siden i landsbyer og mer avsidesliggende områder.

Solaas forteller at det foreløpig ikke er tegn til flere smittetilfeller i byen.

– Pasienten som kom til ebolasenteret i Goma hadde reist fra Butembo, der det har vært ebola siden i fjor. Pasienten er isolert, og foreløpig er det under kontroll. Men når det først har kommet ett smittetilfelle, kan det komme flere. Det er alvorlig fordi folk bor så tett i byen. Det gjør at viruset smitter veldig raskt, sier Solaas.

– Feildiagnostisering vanlig

Sykepleier i Leger Uten Grenser, Sissel Overvoll, forteller at ebola lett kan forveksles med andre sykdommer, som lungebetennelse eller feber. Feildiagnostisering er derfor en av grunnene til at smitten ikke begrenses godt nok.

– Ebolaviruset smitter via kroppsvæsker, alt fra urin og avføring, til svette, tårer, spytt og blod. Det smitter også gjennom svetten hos døde personer. Det er derfor viktig å ta minst mulig på personer som bærer smitten, sier Overvoll.

Overvoll jobbet i Vest-Afrika under ebolaepidemien i 2014–2016.

– I de fleste utbrudd er det større sjanse for å dø enn for å overleve. Mangel på informasjon gjør at det sprer seg. Når det kommer til de store byene er det vanskelig å spre riktig informasjon raskt nok. De fleste tar jo vare på sine syke og døde, ved å vaske dem og være i direkte kontakt med den smittede. Det gjør at smitten sprer seg.

BAZ RATNER / Reuters

Ventet tilfeller også i byene

Helene Eide er lege ved avdeling for smitte fra mat, vann og dyr ved Folkehelseinstituttet. Hun forteller at det var ventet at man ville se smittetilfeller også i Goma. I juni var det to registrerte tilfeller i Uganda, etter at noen hadde reist over grensen.

– Folk reiser jo, så jeg synes ikke det er så dramatisk at man ser smittetilfeller nye steder. Det viktige er at de som er smittet blir isolert, og at man klarer å stanse videre smitte, sier hun.

Hun understreker at utbruddsarbeidet er svært vanskelig i Kongo på grunn av den konfliktfylte situasjonen i landet. Goma ligger i en av de to regionene i Nord-Kongo der det er registrert ebolasmitte.

– Antall nye smittetilfeller har gått litt ned. Men det betyr ikke nødvendigvis at utbruddet er på vei ned. Verdens helseorganisasjon har understreket alvoret i situasjonen, og har oppfordret nabolandene til å styrke beredskapen, sier Eide.

Hjelpeorganisasjoner har jobbet med å forberede Goma på et mulig nytt utbrudd i byen. De jobber med å få på plass rutiner for å isolere smittede pasienter slik at videre smitte begrenses.

– Det er mye feilinformasjon om sykdommen blant befolkningen. Informasjonsarbeid er derfor en viktig del av forebyggingen. Symptomene kan lett forveksles med mindre alvorlige tilstander, og det kan derfor ta lang tid før folk søker helsehjelp, sier Solaas.

BAZ RATNER / Reuters

Kommer opprinnelig fra dyr

Kit Dyer er vann-, sanitær- og hygienerådgiver i humanitær seksjon i Kirkens Nødhjelp. Hun mener at myndigheter og hjelpeorganisasjoner aldri kan være godt nok forberedt på nye utbrudd.

– Ebolautbrudd kommer forholdsvis ofte i Kongo. Det er her viruset har sitt utspring, sier Dyer.

Viruset kommer opprinnelig fra fruktflaggermus, og smitter gjerne aper og dyr som lever i skog eller jungel. Det sprer seg til mennesker enten ved at de er i kontakt med eller spiser disse dyrene, såkalt «bush meat».

Dyer forteller at Kirkens Nødhjelp forbereder seg på mulig smittespredning.

– Myndighetene i Kongo samarbeider med Verdens helseorganisasjon for å hindre videre spredning. Selv om de sier at de har kontroll over situasjonen, kan man aldri helt sikkert vite om man har klart å forhindre videre smitte, sier hun.