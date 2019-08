USAs immigrasjonsmyndigheter arresterte nesten 700 personer i historisk aksjon

Amerikanske immigrasjonsmyndigheter (ICE) slo til på syv arbeidsplasser i seks byer i delstaten Mississippi onsdag. Rundt 680 mennesker ble arrestert.

Myndighetene hevder dette er den største aksjonen mot papirløse arbeidere som noensinne er blitt gjennomført i én enkelt stat. Det skriver Washington Post.

Aksjonene var rettet mot mat- og landbruksanlegg og var et ledd i en etterforskning som skal ha pågått i et år. Det er ikke klart hvor mange ICE hadde planlagt å arrestere og hvor mange som er blitt utilsiktet pågrepet fordi aksjonen var så omfattende.

Familier gråt

Ifølge nyhetsbyrået AP deltok 600 ICE-agenter i aksjonen.

BBC skriver at familier sto utenfor anleggene og gråt og ropte slagord mens de pågrepne ble lastet ombord i busser og kjørt vekk. Noen skal ha forsøkt å rømme til fots, men ble tatt igjen av agentene før de rakk å slippe unna.

I én småby skal en gruppe barn ifølge AFP ha blitt samlet på et lokalt treningssenter etter at de kom hjem fra skolen til tomme hus.

Reuters / NTB scanpix

Vil straffe arbeidsgivere

Ledelsen i ICE opplyste på en pressekonferanse at noen av de arresterte vil bli straffeforfulgt for ulike lovbrudd, mens andre vil bli raskt deportert eller løslatt etter et rettsmøte.

ICE sier aksjonene er rettet både mot papirløse migranter og arbeidsgiverne som bryter loven ved å ansette dem. De er utført i samarbeid med lokale myndigheter i Mississippi.

– Til de som bruker ulovlig arbeidskraft som et konkurransefortrinn eller for å tjene noen raske kroner, har vi følgende å si: Hvis vi finner ut at dere har brutt føderal straffelov, så kommer vi, sa statsadvokaten for sørlige Mississippi, Mike Hurst til Washington Post.

Fakta: Dette er ICE US Immigration and Customs Enforcement agency, ofte forkortet til ICE, er en etat underlagt det amerikanske departementet for innenlands sikkerhet. Den er en av tre offentlige etater som har ansvar for immigrasjonskontroll. De to andre er grensevakten, Customs and Border Protection, og den administrative myndigheten, Immigration and Citizenship Services. ICE ble grunnlagt i 2003, etter en stor omorganisering i den amerikanske staten som følge av terrorangrepene 11. september. Etaten har 20.000 ansatte. ICE håndhever immigrasjonslovgivningen og har den siste tiden gjennomført en rekke store arrestasjoner og deportasjoner. Det har gjort ICE til en svært kontroversiell etat som mange politikere og aktivister mener bør avskaffes. Kilder: Quartz, New York Times.

Trapper opp innsats mot ulovlig innvandring

Onsdagens aksjoner er en del av Trump-administrasjonens opptrappede innsats for å slå ned på ulovlig immigrasjon, skriver Washington Post. Det antas at nesten 11 millioner immigranter oppholder seg ulovlig i USA.

Blant annet har Trump-administrasjonen truet med massearrestasjoner av hele familier som nylig har ankommet USA, for å avskrekke migranter fra å komme over grensen fra Mexico.

Det er også blitt inngått flere avtaler med mellomamerikanske land med mål om å bremse strømmen av mellomamerikanske asylsøkere nordover til USA.

Tidligere i sommer undertegnet Mexico og Honduras en samarbeidsavtale for å bremse arbeidsutvandringen nordover til USA. Kort tid etter sa Trump at Guatemala har inngått en avtale med USA om å fungere som et såkalt «trygt tredjeland» for asylsøkere. Det medfører at mennesker som passerer Guatemala på vei nordover, må søke om asyl der i stedet for ved USAs grense.

Reuters / NTB scanpix

Planlagt lenge

Sommerens aksjoner skal ha vært planlagt i lang tid og utsatt flere ganger. Allerede i juni la president Donald Trump ut to meldinger på Twitter der han kunngjorde at ICE snart ville starte prosessen med å samle og deportere «de mange millionene ulovlige immigranter» som oppholder seg i landet.

I midten av juli meldte amerikanske medier at immigrasjonsmyndighetene hadde satt i gang store aksjoner for å samle og deportere flere tusen papirløse migranter fra USA.

Det ble varslet at aksjoner ville finne sted i ni byer. Men ICE endte opp med å gå forsiktig ut og arrestere kun en håndfull mennesker. Amerikanske medier meldte da om at den enorme pressedekningen kan ha gjort innvandrermiljøene oppmerksomme på hva som kom, og at ICE endret sin strategi.

Brian Snyder, Reuters / NTB scanpix

Da nyheten om aksjonene ble lekket til pressen, brøt det ut demonstrasjoner en rekke steder i USA.

Papirløse migranter fortalte om frykt og sinne. Mange hadde kjøpt inn store mengder matvarer for å kunne låse seg inn i hjemmene sine undere aksjonene. Mange valgte ikke å gå på jobb.