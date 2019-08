Tysklands innenriksminister kritiserer ytre høyre-parti for å «utnytte dødsfall for politisk vinning»

Mandag ble en åtte år gammel gutt dyttet foran et tog og drept i Frankfurt. Hans mor ble også dyttet, men 40-åringen klarte å redde seg unna.

En eritreisk småbarnsfar er pågrepet. Mannens motiv er uklart, men det er blitt bekreftet at han har hatt psykiske problemer og fått psykiatrisk behandling.

Hendelsen på togstasjonen, og åtteåringens død, har fått enormt med oppmerksomhet i hele Europa. Situasjonen er også blitt gjenstand for politiske debatt. Flere politikere fra det tyske ytre høyre-partiet Alternative für Deutschland (AfD) var blant annet raskt ute med å understreke at gjerningsmannen var en eritreiskfødt mann.

Alice Weidel fra AfD var en av de som uttrykte sin bekymring for situasjonen i Tyskland i etterkant av ulykken. «Hva må skje? Vi må for en gangs skyld beskytte innbyggerne i dette landet, og få slutt på denne grenseløse velkomstkulturen,» twitret hun.

Slike meldinger og kommentarer har fått flere høytstående politikere til å reagere sterkt, melder The Guardian. Tysklands innenriksminister Horst Seehofer uttalte onsdag at han er bekymret for AfDs «politiske utnyttelse av dødsfallet til en åtte år gammel gutt».

– Landet er polarisert. Trygghetsfølelsen i befolkningen er svekket. Vi kan hverken bagatellisere eller utnytte kriminelle handlinger begått av innvandrere, sa Seehofer.

Økte spenninger

Ytre høyre-partiet har i lang tid vært kritiske til det de beskriver som Angela Merkels «åpen-dør»-tilnærming til innvandrere, noe som har bidratt til å øke partiets oppslutning i Forbundsdagen.

Drapet i Frankfurt er det siste i en serie høyprofilerte forbrytelser begått av ikke-tyske statsborgere.

For under to uker siden ble en 34 år gammel kvinne drept da en serbiskfødt tysk mann skal ha dyttet henne fra ned i jernbanesporet på en togstasjon i Voerde, vest i Tyskland. Hun ble truffet av et regiontog.

Nå føres en debatt om hvordan man skal beskytte Tysklands jernbanepassasjerer. Mange krever økt tilstedeværelse av politi.

Da hundrevis av mennesker tirsdag samlet seg på plattform syv der gutten døde, måtte politiet måtte skille omkring 50 fremmøtte høyreekstreme fra resten av mengden. En av kvinnene skal ha holdt et banner der det stod «denne politikken dreper folk».

En mann fra en mer venstreorientert gruppe skal ha ropt følgende til kvinnen: «Han burde ha dyttet deg foran toget».