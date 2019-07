Nesten 20.000 kvadratkilometer i vestlige Sibir i Russland står nå i brann. Russiske myndigheter har til nå gjort lite for å slukke dem, melder russiske medier. Ifølge nettavisen Siberian Times har innbyggere i millionbyen Krasnojarsk, en av Russlands største byer, blitt bedt om å holde seg innendørs. På grunn av røyken fra brannene, må folk bare gå ut hvis det er helt nødvendig.

Ifølge nettavisen er det regionene Krasnojansk, Yakutia, og Irkutsk som er hardest rammet av brannene. Årets somerbrannsesong skal være ansett som verre enn foregående år.

Russiske beredskapsmyndigheter: – Ikke farlig

– Litt tåke som lukter brent er ikke farlig, meldte russiske beredskapsmyndigheter i forrige uke. Nå har de endret tonen. I regionene Altai, Kuzbazz og Novosibirsk har man innført et såkalt "svart sky"-regime, ifølge nettavisen Taiga.info. Fabrikker ble pålagt å stenge for å redusere de samlede utslippene. Brannene er nemlig så store, sier russiske miljøorganisasjoner, at de også bidrar til den generelle oppvarmingen av atomsfæren på jorden.

Greenpeace Russia

Mnr.gov.ru

– Minimal slukkeinnsats

Røyken fra brannene har lagt seg over seks av landets tidssoner, ifølge nettavisen Meduza. Byer som Novosibirsk, Krasnoyarsk, Tomsk og Kemerovo er nesten helt dekket av røyk. Brannene har pågått siden starten av juni. De skal ha startet som følge av varmt vær med temperaturer over 30 grader, sterk vind og sommerlyn, ifølge nødetatene i Krasnojarsk-regionen.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS, har brannmannskapene blitt plassert i områdene der brannene herjer, men mannskapene er blitt instruert til bare å aktivt kjempe mot flammene hvis de skulle true infrastruktur eller bebodde områder. 24 juli skal det ha vært 125 aktive skogbranner i regionen.

– Logikken er klar, vi må spare ressurser, uttalte Yury Lapshin, guvernør i Krasnojarsk-regionen til nyhetskanalen.

Les saken Aftenpostens Moskva-korrespondent skrev i 2017 om Sibirs skogbranner: De prøver fortvilt å stoppe de endeløse skogbrannene. Russerne vet godt hvem som har skylden.

Fakta: Skogbranner ved polarsirkelen Skogbrannene i Sibir er bare en del av mange slike branner ved polarsirkelen i år. Gjennomsnittstemperaturen i juni i de delene i Sibir der skogbrannene herjer var nesten ti grader høyere enn langtidsgjennomsnittet fra 1981 til 2010. Klimaendringene øker risikoen for skogbranner og gjør også at skogbrannsesongen blir lenger. Siden tidlig i juni har tjenesten Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) fulgt over 100 intense og langvarige skogbranner ved polarsirkelen. Bare i juni har disse brannene sluppet ut 50 megatonn co₂ i atmosfæren, noe som tilsvarer Sveriges totale årlige klimautslipp. De pågående skogbrannene har vært verst i Sibir og Alaska. Her har noen av brannene vært store nok til å svi ned et område som tilsvarer nesten 100.000 fotballbaner Kilde: World Meteorological Organization

Første kanal

Pressetjenesten i Khabarovsk region

Russisk journalist: – Har dere mistet vettet?

En journalist i den statlige kringkasteren i Novosibirsk retter knallhard kritikk mot Moskva.

– Har dere mistet vettet i Moskva som lar dette skje, sier journalisten som heter Nikolai Salnikov i en video på Facebook, der han står i smogen fra skogbrannene i Krasnojarsk, en av de største byene i Russland.

Han forteller at innbyggerne får høre at det er økonomisk ulønnsomt å slukke brannene på taigaen, som er den ytterste sonen av boreal barskog før tundraen i Sibir.

– Vi i Sibir krever en fullskala operasjon for å redde våre skoger, hvor man bruker alle ressursene til beredskapsministeriet og forsvarsdepartementet, sier Salnikov.

Han forteller at innbyggerne i Novosibirsk og naboregionene har vært plaget av røyken i en uke, ifølge Taiga.info.

Vkontakte

Innbyggerne protesterer

I en underskriftskampanje på change.no krever Sibirs befolkning at myndighetene erklærer nødssituasjon. I løpet av de to første dagene fikk kampanjen over 60.000 underskrifter i løpet av to dager, ifølge Meduza. I skrivende stund er tallet oppe i nesten 133.000 underskrifter.

«I Krasnojarsk går folk med masker, og ennå har ikke lokale myndigheter erklært nødssituasjon for hele Sibir», skriver Kozulina Olga, som ifølge nettsiden tok initiativet til kampanjen.