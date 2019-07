Brasil nominerer presidentens sønn til USA-ambassadør

Utenriksminister Ernesto Araujo sa fredag at Brasil har bedt USA godkjenne Eduardo Bolsonaro som ny ambassadør i Washington, og at han forventer et positivt svar.

Presidenten er blitt kraftig kritisert for å ha utnevnt sin 35 år gamle sønn til en av brasiliansk diplomatis viktigste stillinger.

Joshua Roberts / Reuters

Eduardo Bolsonaro selv sier at han ikke er valgt til stillingen fordi han er presidentens sønn, men at han har internasjonal erfaring ved at han er leder for nasjonalforsamlingens utenrikskomité.

Bolsonaro den yngre fylte 35, som er minstealder for en ambassadør, like før faren kunngjorde at han skulle nomineres.

Eduardo Bolsonaro kan ha en fordel som ambassadør ved at han er venn med Donald Trumps datter Ivanka, som USAs president har utnevnt til å være en nær rådgiver i Det hvite hus.

– Jeg vil påta meg et oppdrag gitt av presidenten, sa Eduardo Bolsonaro til pressen ifølge The Guardian.

Han uttrykte at han også var forberedt på å forlate den brasilianske kongressen dersom han skulle få jobben.

Manuel Balce Ceneta / AP

Inspirert av Trump

President Jair Bolsonaro står langt til høyre på det politiske spekteret og uttalte under fjorårets valgkamp at han er inspirert av Donald Trump.

Siden innsettelsen i januar har Bolsonaro knyttet sterke bånd til Trump-administrasjonen og har på lik linje med den amerikanske presidenten plassert familiemedlemmer i sentrale offentlige stillinger.

Bolsonaros eldste sønn, Flavio, er senator i nasjonalforsamlingen mens en tredje sønn, Carlos, er farens kommunikasjonsrådgiver på sosiale medier.