To fengslet for tolv branner i Sverige

De to ble varetektsfengslet i tingretten i Jönköping tirsdag.

– Jeg tror at to eller tre av brannene vil bli kategorisert som grove mordbranner, sier påtaleansvarlig Klas Hellgren til Värnamo Nyheter.

De tolv brannene fant sted mellom 11. mars og 19. juli. En av dem var en skogbrann som omfattet et område på 60 hektar ved en speedwaybane i Gislaved i april.

Påtalemyndigheten vil av hensyn til etterforskningen ikke gi opplysninger om bakgrunnen for at mistankene er rettet mot de to mennene.

De ble pågrepet fredag.