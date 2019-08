Alekseij Likhatsjov, sjef for det statlige kontrollerte atombyrået Rosatom, sier at de vil fortsette testingen av det nye våpenet til tross for ulykken.

– Det beste er at vi fortsetter vårt arbeid med de nye våpnene – i deres minne. Vi utfører vår oppgave for moderlandet og ivaretar dets sikkerhet på en pålitelig måte, sa Likhatsjov mandag i forbindelse med en minneseremoni for de avdøde forskerne.

I forrige uke meldte det russiske forsvarsdepartementet at to personer døde og seks ble skadet i eksplosjonen, som skjedde under testing av en jetmotor på marinebasen. Det russiske atombyrået kunngjorde mandag at eksplosjonen også tok livet av fem forskere og at tre andre ble skadet.

Det er imidlertid ikke kjent om de fem forskerne er blant de to som først ble meldt døde, og det endelige dødstallet er foreløpig uklart.

Ulykken skjedde på en arktisk militærbase i Arkhangelsk torsdag forrige uke. Arkhangelsk ligger ved Kvitsjøen – om lag 70 mil unna grensen til Norge. Det er kortere avstand til Kirkenes enn det er fra Kirkenes til Mo i Rana.