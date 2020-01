Fredag forlater britene EU. Nå står trøbbelsakene med USA i kø.

Fredag 31. januar klokken 23 britisk tid forlater Storbritannia formelt EU. Den sterkt omdiskuterte begivenheten skal feires med farvelfester i gatene og fyrverkeri.

Etter flere år med EU-kjekling venter nå nye krangler med landets nærmeste allierte, USA.

Flere britiske kommentatorer grubler nå på om, eller kanskje heller når, president Trump vil begynne å fyre av mugne twittermeldinger rettet mot Storbritannia.

Her er noen av problemsakene som forsurer det som kalles «det spesielle forholdet» mellom landene:

Mobilnett og spionasje

Tirsdag bestemte den britiske regjeringen at den ikke vil nekte kinesiske Huawei å være med i utbyggingen av det nye superraske mobilnettet kalt 5G. Rollen skal likevel være begrenset. Selskapet får ikke levere utstyr til «følsomme» deler av nettverket og heller ikke i nærheten av militærbaser.

Nå spørs det om dette er nok for USA, som har bedt sine allierte land om å sky det kinesiske selskapet. En tjenestemann sa tirsdag at USA var «skuffet». Frykten er at det skal legge til rette for omfattende kinesisk spionasje.

Huawei avviser alle påstander om datasnoking, og britene har vist liten vilje til høre på amerikanerne. USA har på sin side truet med å stoppe deling av etterretningsinformasjon.

Britisk telekombransje har tidligere advart om at 5G-nettet vil bli forsinket og koste milliarder ekstra hvis britene kun kan lene seg på finske Nokia og svenske Ericsson.

Fakta: Huawei og 5G Sammen med finske Nokia og svenske Ericsson er Huawei en av de største utviklerne av såkalt femte generasjons teleteknologi – 5G. 5G-nettverk skal øke hastigheten, kapasiteten og påliteligheten kraftig. Det skal kunne brukes til for eksempel selvkjørende biler og busser og utvide bruken av telemedisin. Dermed er det også politisk følsomt. Det kan gi mer alvorlige konsekvenser når sikkerheten glipper, og det krever større tillit til leverandørene.

En 19-årings død

27. august 2019 døde Harry Dunn (19) da han kolliderte med motorsykkel ved en flybase i England. Anne Sacoolas, ektefelle av en amerikansk etterretningsansatt, er mistenkt for å ha forårsaket dødsulykken ved å ha kjørt på feil side av veien.

USA har nektet å utlevere henne til det britiske rettsvesenet med henvisning til diplomatisk immunitet, noe britiske myndigheter har reagert skarpt på.

Saken ble ikke mindre giftig da president Trump i oktober inviterte Harry Dunns foreldre til Det hvite hus. Han overrumplet dem med at sjåføren var i rommet ved siden av og antydet at USAs finansminister sto klar til å skrive en sjekk til dem.

Kyllinger i klor

USA vil ha lettere tilgang til det britiske markedet for sine landbruksprodukter, men britene er skeptiske fordi de har ulike matregelverk.

I leserbrevspalten i britiske The Times har myndighetspersoner fra de to landene havnet i krangel om klorvasking av kyllinger. En tidligere leder av britenes mattilsyn slaktet forrige uke USAs praksis, som han mener er helsefarlig. Søndag slo USAs ambassadør, Robert Wood Johnson, tilbake.

«Millioner av briter besøker USA hvert år, og jeg vil vedde på at de fleste spiser kylling», skriver ambassadøren, som mener slike produkter «absolutt må være med» i en fremtidig handelsavtale mellom USA og Storbritannia.

Problemet for britene er at om de gir slike innrømmelser til USA, kan det i neste omgang skape krøll for handelsavtaler med EU-landene.

Google mot Jaguar

Britene har – i likhet med mange andre europeiske land – varslet at de vil innføre en skatt på 2 prosent for nettgiganter. Dette vil ramme amerikanske bedrifter som Google, Facebook, Apple og Amazon.

Konflikten kom igjen til syne under Davos-møtet i Verdens økonomiske forum forrige uke. USAs finansminister, Steven Mnuchin, sa at om de vilkårlig skattlegger amerikanske teknologiselskaper, vil USA vilkårlig skattlegge britenes bilprodusenter.

Britene selger blant annet bildeler og biler fra Jaguar, Land Rover og Mini til USA årlig for omtrent 100 milliarder kroner. 168.000 briter jobber i bilindustrien.

Irans atomplaner

USA trakk seg i 2018 fra atomavtalen med Iran, mens britene ble stående igjen. Saken avdekket en splittelse mellom de to allierte. Britene forsøker sammen med sine europeiske venner å berge restene av avtalen, mens USA står fast på at verden er tryggere uten.

Da USA i starten av 2020 likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani, meldte BBC at statsminister Boris Johnson ikke ble informert på forhånd av USA.

Spådommene

Konfliktene har ikke gått upåaktet hen i britiske presse.

The Times-spaltist Hugo Rifkind mener britene nå bare må forberede seg på fiendtlige Trump-meldinger: «Det er ingen å gjemme seg bak lenger. Vi står først i køen.»

BBCs diplomati-ekspert James Landale mener Storbritannia ikke bevisst ypper med USA, men forsøker «å meisle ut en mer uavhengig» utenrikspolitikk.