NYHETSANALYSE: 3. februar avholdes det første valget i prosessen som vil avgjøre hvilken demokrat som skal få utfordre Donald Trump til høsten.

Det skjer i staten Iowa, og det var også her demokratene møttes til debatt natt til onsdag.

Her er debatten oppsummet i fem punkter:

1. Glissen og hvit scene

De demokratiske debattene har vært preget av mange kandidater og lite taletid frem til nå. Ved flere tilfeller har arrangørene vært nødt til å dele opp feltet og spre det over to dager.

Denne gangen var det kun seks kandidater på scenen, noe som bidro til en mindre kaotisk debatt.

Årsaken til at det er færre kandidater enn før, er todelt. Endel kandidater har trukket seg, og i tillegg er kravene for å få delta, gradvis blitt strengere.

Og for første gang var det ingen med minoritetsbakgrunn på scenen, noe som har skapt debatt hos demokratene.

2. Kvinnekrangel

Senatorene Elizabeth Warren og Bernie Sanders, som representerer venstresiden i Det demokratiske partiet, har tidligere vært forsiktige med å kritisere hverandre. Men denne uken har de vært i tottene på hverandre. Først reagerte Warren-kampanjen på at Sanders-kampanjen har bedt sine støttespillere fremstille Warren som en kandidat for eliten.

Så lekket nyheten om at Sanders i et møte med Warren skal ha sagt at en kvinne ikke kunne vinne presidentvalget. Warren har senere bekreftet dette offentlig.

Feiden ble også tema i debatten. Der nektet Sanders blankt for å ha uttalt det Warren beskylder ham for. Warren står imidlertid på sitt, og gjorde et poeng av at kvinner kan være vel så gode kandidater som menn.

«De eneste på denne scenen som har vunnet hvert eneste valg de har stilt opp i, er kvinner. Meg og Amy (Klobuchar)», sa hun.

3. Gavepakke for Biden

Tidligere visepresident Joe Biden leder på de nasjonale målingene, og er den som har best sjanse til å vinne til slutt, ifølge modellen til nettstedet FiveThirtyEight.

Det viktigste for Biden var derfor å gjøre en akseptabel debatt. Veteranen har tidligere fått krass kritikk for sine debattopptredener, men under nattens debatt unngikk han tabber og forsnakkelser.

Utenrikspolitikk var første tema. Her fikk Biden kritikk for å ha støttet Irak-krigen i 2003, men han fikk også lagt vekt på sin lange utenrikspolitiske erfaring – et av Bidens sterkeste kort.

Biden slapp også unna krasse angrep fra de andre kandidatene, til tross for at han sitter med ledertrøyen.

Den kommende riksrettssaken mot Trump i Senatet byr dessuten på en gavepakke for Biden. Han kan fortsette valgkampen sin uavbrutt, mens flere av de argeste konkurrentene må dra til Washington D.C., der de potensielt kan måtte tilbringe mange uker.

Det gjelder senator Bernie Sanders, som ligger som nummer to på målingene, og senatorene Elizabeth Warren og Amy Klobuchar.

4. Buttigieg, Warren og Klobuchar kan være i trøbbel

Kandidatene som ligger et stykke bak tetfeltet, trenger et hopp på målingene etter debatten for å kunne henge med videre. Dette var den siste store sjansen de hadde før Iowa.

Både Warren, Klobuchar og Pete Buttigieg, tidligere ordfører i byen South Bend i Indiana, hadde sterke øyeblikk under debatten, men det spørs om det var nok til å flytte mange velgere.

Av de tre markerte Warren seg tydeligst. Hun var også kandidaten med lengst taletid og ble fremhevet som en vinner etter debatten.

Buttigieg ledet lenge på målingene i Iowa, men har hatt en dårlig utvikling de siste månedene. Det er tvilsomt om onsdagens debatt kan bidra til å snu trenden.

5. Milliardæren fikk vist seg frem

Milliardæren Tom Steyer har slitt med å kvalifisere seg til de andre debattene, til tross for at han har brukt enorme summer på reklame, men han klarte det med nød og neppe denne gangen.

Klima er hans viktigste sak i valgkampen, og natt til onsdag fikk han godt med tid til å fremføre politikken sin foran et nasjonalt publikum.

På målingene ligger han imidlertid så langt bak at sjansen for å vinne nominasjonen er minimal. Det har ikke endret seg etter nattens debatt.