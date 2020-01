Dagen etter at Boris Johnson vant valget, holdt han en tale på trappen utenfor Downing Street. Der skrøt han av at hans regjering skulle bli «folkets regjering». En regjering som skulle komme tettere på folk.

Nå har jobben startet. Mange spør seg likevel om han kanskje har begynt i feil ende, nemlig hos dem som står lengst unna folk flest: Lordene i Overhuset, de ikke-valgte medlemmene i Det britiske parlamentet.

På toget til Birmingham eller York

Nyheten slo ned som en bombe da den først ble kjent i The Sunday Times: Regjeringen foreslår å flytte Overhuset permanent ut av London. Regjeringen foreslo to byer: Birmingham eller York.

Førstnevnte er en av Storbritannias virkelige Labour- og brexit-bastioner. York er også brexit-land, men er ikke fullt så røft. Dersom Overhuset skal flytte dit, vil det være første gang byen blir et politisk senter siden Den engelske borgerkrigen da York var sete for Council of the North.

Tanken er å bygge et nytt hus rett ved jernbanestasjonen med plass til å huse alle Overhusets over 800 medlemmer.

Det eksisterer allerede en tomt i nærheten hvor de kan sette opp et nybygg.

Et slik hus rett ved jernbanestasjonen vil også gjøre det enkelt å komme til og fra London, en togtur på to og en halv time.

Nå er det også slik at mange i Westminster, hvor Det britiske parlamentet holder til, må belage seg på en større eller mindre flyttesjau de neste årene. Fra 2025 er det planlagt store renoveringsarbeider på hele bygningen. Arbeidene er ventet å ta opp til seks år.

Sjokk og galgenhumor

Nyheten om at Overhuset kan bli forvist til Nord-England, ble møtt med sjokk og vantro blant den litt eldre forsamlingen. Det ble også fleipet med at det var dette som skulle til for at «gamlehjemmet våknet».

For alderssammensetningen gjør Overhuset til et tungt seniorlag:

Snittalderen er 69 år. Den største andelen er mellom 70–80 år. Det finnes både lovlorder og kirkelige lorder. Biskopene har høyest alder. 13 av dem er over 90 år. Kun 34 medlemmer under 50.

Fakta: Det britiske overhuset Institusjon som har overlevd fra middelalderen og har stått nesten urørt til slutten av 1990-tallet. Har over 800 medlemmer fordelt på livslorder, arvelorder, lovlorder og geistlige lorder, gjerne biskoper. Gjenværende arvelorder, som sitter i Overhuset fordi de er adelige, blir ikke lenger erstattet ved sin død. Livslordene blir utnevnt av regjeringen for «lang og tro tjeneste». Inntil 1911 hadde Overhuset vetorett over all lovgivning. I dag kan det kun endre eller utsette lovforslag.

Lorder på cruise landet rundt

Mange i Overhuset lurte på om de skulle ta forslaget seriøst.

Alan West, en pensjonert admiral fra den britiske marinen, mente man heller burde kjøpe et cruiseskip og la lordene seile landet rundt.

Angela Smith, Labours leder i Overhuset, mente forslaget måtte komme fra samme person i regjeringen som nylig foreslo pengeinnsamling for å få Big Ben til å ringe på den kvelden britene skal forlate EU.

Stephen Cottrell, som tiltrer som erkebiskop i York i 2020, mente lordene var hjertelig velkommen til å jobbe fra et telt i hans hage.

Bare å flytte problemet

Andre hadde en litt mer alvorlig tilnærming. Tidligere statsminister Gordon Brown mente hele saken kun var en PR-gimmick. Dessuten:

– Å flytte en utdatert institusjon 300 kilometer nordover for dagens beliggenhet, endrer ingenting. Det er fortsatt en utdatert institusjon, mener Gordon Brown.

Nadia Whittome, nyvalgt parlamentsmedlem for Nottingham, sa det mange tenker:

– Arbeiderklassefolk, enten de kommer fra Nord, Midlands eller sør, bryr seg overhodet ikke om de ikke-valgte lordene i Overhuset. Det folk bryr seg om er jobber, investeringer og at det skjer en meningsfull desentralisering av makt til distriktene. Erstatt Overhuset med et valgt kammer og flytt det nordover. Da snakker vi, sier hun.

Reformer på stedet hvil

Debatten om Overhusets udemokratiske form har rast i Storbritannia i årtier. Men svært lite er gjort for å reformere institusjonen. Det mest radikale endringen kom i 1999 da Tony Blair fikk gjennomslag for forslaget om at arvelordene ikke skal erstattes når de dør, og at ingen lenger kan arve tittelen.

Men i stedet har antall livslorder økt formidabelt. Dette er lorder utnevnt av regjeringen for lang og tro tjeneste innenfor politikk og samfunnsliv.

Akkurat nå krangler man om hvorvidt den nylig avgåtte speakeren, John Bercow, skal få en plass i Overhuset.

Et reformforslag om å gjøre Overhuset vil et valgt annenkammer, et slags senat, er noe man har diskutert i flere omganger.

Tidligere denne måneden avslørte Sunday Times at det jobbes med en konstitusjonell reform hvor det også diskuteres om man skal erstatte Overhuset, i det minste endel av det, til et valgt kammer for Storbritannias regioner og provinser, som Skottland, Wales og Nord-Irland.

