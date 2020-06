Urolighetene og opptøyene spredte seg fra Boston i øst til San Francisco i vest, og i Philadelphia og flere byer i California ble det meldt om plyndring og ødeleggelser midt på dagen.

I Minneapolis kjørte en tankbil inn i en gruppe mennesker som demonstrerte på en motorveibro. Ingen demonstranter skal ha blitt skadd i det som ser ut til å ha vært en villet handling, opplyser myndighetene.

Stemningen har vært svært amper og hissig etter at afroamerikanske George Floyd døde da han ble pågrepet av politiet i Minneapolis mandag.

Politibetjenten som holdt kneet sitt på nakken til Floyd i flere minutter, er siktet for drap, men demonstrantene forlanger at de tre andre involverte også etterforskes. Alle fire ble sparket etter hendelsen.

Trump ført i sikkerhet da demonstrantene samlet seg

Politiet har skutt tåregass mot demonstranter som har samlet seg utenfor Det hvite hus i Washington. Det meldes også flere branner i området.

Secret Service-agenter førte president Donald Trump til en underjordisk bunker da hundrevis av demonstranter fredag samlet seg utenfor Det hvite hus.

Det opplyser en kilde i Det republikanske partiet med kjennskap til saken til nyhetsbyrået AP. Opplysningen er bekreftet av en annen offisiell kilde.

Den hastige avgjørelsen ble tatt etter at flere hundre demonstranter samlet seg utenfor Det hvite hus. Noen av demonstrantene kastet stein og gikk løs på barrikadene. Hendelsen førte til at Det hvite hus ble satt i høyeste alarmberedskap, noe som ikke er gjort siden 11. september 2011.

Hele helgen har det høylytte protestene fortsatt, og Secret Service og politiet har slitt med å kontrollere folkemengden. Samtidig har sikkerheten ved Det hvite hus blitt forsterket med soldater fra nasjonalgarden og andre politiavdelinger.

De omfattende demonstrasjonene og sammenstøtene har ført til at over 60 Secret Service-agenter er blitt skadet, opplyste Secret Service søndag.

Demonstrasjonen er en reaksjon på George Floyds død. Den 46 år gamle afroamerikanske mannen døde etter å ha blitt pågrepet av i Minneapolis for en uke siden.

Portforbudet utvidet

Marcio Jose Sanchez / AP NTB scanpix

I Washington D.C. ga borgermester Muriel Bowser ordre portforbud i hele byen mellom klokken 11 søndag og klokken 6 mandag morgen.

– Hun har også satt inn nasjonalgarden for å støtte politiet i byen, heter det i en Twitter-melding fra ordførerens offisielle konto.

En time før portforbudet trådte i kraft i byen klokken 23.00 lokal tid, brukte politiet tåregass til å spre de mer enn tusen demonstrantene som hadde samlet seg utenfor Det hvite hus.

Over tjue byer, inkludert Los Angeles, San Francisco, Detroit og Chicago, utvider portforbudet for millioner av mennesker, og flere steder er nasjonalgarden kalt ut.

I Washington er hele nasjonalgarden kalt ut for å hindre demonstrasjoner utenfor Det hvite hus og andre steder i den amerikanske hovedstaden, opplyser en kilde i forsvarsdepartementet til nyhetsbyrået AP.

I byen Dallas i Texas er det i tillegg erklært krisetilstand for å håndtere plyndringen, ødeleggelsene og de voldelige protestene i helgen, skriver borgermester Eric Johnson på Twitter.

Stemplet som terrororganisasjon

John Minchillo / AP / NTB scanpix

Fra innsiden av Det hvite hus har president Donald Trump og hans regjering opplyst at den antifascistiske Antifa-bevegelsen vil bli erklært som en terrororganisasjon.

Presidenten anklager Antifa og det han omtaler som radikale venstregrupperinger, for å stå bak de voldsomme opptøyene som har preget USA de siste dagene. Det er ikke klart hvor mange fra gruppen, om noen, som har deltatt i opptøyene.

Trump har tatt kraftig til orde for at lov og orden gjenopprettes i USA, og han ber demokratiske borgermestere og guvernører om å bli hardere i klypa.

«Disse menneskene er ANARKISTER. Kall inn nasjonalgarden NÅ. Verden ser på og ler av dere og Sleepy Joe (Joe Biden journ.anm.). Er det dette USA vil ha? NEI!!!» skriver presidenten på Twitter

Mange pågrepet

Manuel Balce Ceneta / AP / NTB scanpix

I New York ble om lag 350 personer pågrepet natt til søndag, mens 30 politifolk ble skadd i sammenstøtene. I Los Angeles pågrep politiet like under 400 personer samme natt.

Politisjef Michel Moore sier det var en «kolonne av biler» som kjørte rundt for å plyndre forretninger i byen.

Politiet har brukt tåregass og gummikuler for å dempe urolighetene, og i flere byer har tilfeldige mennesker og journalister blitt truffet av gummikuler eller blitt pågrepet.