Alle seks satt i ulykkesbilen da den kjørte av veien og inn i et skogholt utenfor Sundsvall natt til søndag.

De ble alle fraktet til sykehus, men på en pressekonferanse søndag ettermiddag opplyser politiet at fire av dem er døde. Politiet opplyser videre at de to som er skadd, også er i tenårene.

Politiet vil foreløpig ikke si noe om årsaken til ulykken.