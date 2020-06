Opptøyene fortsetter i USA. 27 stater bruker nasjonalgarden for å få kontroll.

Militære i gatene med våpen. Portforbud. Ni nye tapte liv i opptøyene. Det koker i USA etter at George Floyd ble drept av en politimann for en uke siden. Ingenting tyder på at protestene mot politivold og rasisme vil stoppe med det første.

Tirsdag kveld trosset demonstranter i en rekke stater portforbud for å fortsette protestene. Mange ble arrestert av politiet mens de fortsatte demonstrasjonene mot politivolden.

Tom Brenner / Reuters / NTB scanpix

Den siste uken har stadig flere demonstranter sluttet seg til protestene. I en rekke stater er det de siste dagene innført portforbud for å stoppe opptøyene, som så langt har ført til at minst ni mennesker har mistet livet.

Samtidig har president Donald Trump fått massiv kritikk for å ikke klare å opptre som en samlende leder. Da Trump mandag poserte med en bibel foran St. Johns Episcopal Church like ved Det hvite hus, var parken først blitt ryddet for demonstranter som protesterte mot politivolden og rasismen som systematisk og uforholdsmessig rammer svarte menn i landet.

Ryddingen av parken skjedde ved hjelp av politimenn utstyrt med skjold, batonger og pistoler med gummikuler. Flere amerikanske medier, blant andre Washington Post, skriver at det ble brukt tåregass mot demonstrantene. Flere av demonstrantene har også selv fortalt dette. New York Times skriver at det ble brukt et kjemisk middel, men at de ikke har fått bekreftet fra politiet at det faktisk ble brukt tåregass.

Justisministeren ga ordre om å fjerne demonstranter

USAs justisminister William Barr ba personlig om at demonstranter skulle presses vekk fra Lafayette Square i Washington, D.C., ifølge The Washington Post.

Hendelsen har vekket sterke reaksjoner blant mange i USA. Tirsdag melder nyhetsbyrået AP, med tjenestemenn i forsvarsdepartementet som kilde, at Trump også beordret militære helikoptre til å fly over demonstrantene for å «vise styrke».

Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Pentagon har flyttet 1600 soldater til hovedstaden

Om lag 1600 soldater er sendt til hovedstadsområdet Washington, D.C etter flere dager med demonstrasjoner, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet.

En talsmann for Pentagon opplyser til Reuters at soldatene er utplassert på militærbaser i området rundt hovedstaden.

Soldatene er på forhøyet beredskap, men deltar ikke i operasjoner i regi av sivile myndigheter, heter det i uttalelsen.

46 år gamle George Floyd døde etter at fire politimenn la ham i bakken. En politimannen holdt kneet mot Floyds nakke frem til han døde, selv om Floyd sa at han ikke fikk puste. Politimannen er siden blitt sagt opp fra jobben og tiltalt for drap på Floyd.

Lindsey Wasson / Reuters / NTB scanpix

DEA får overvåke demonstranter

Justisdepartementet i USA har gitt narkotikapolitiet DEA midlertidig lov til å håndheve ethvert føderalt lovbrudd på grunn av demonstrasjonene i landet.

Narkotikapolitiet får i et to sider langt notat fra justisdepartementet også lov til å gjennomføre skjult overvåking og til samle informasjon om folk som deltar i demonstrasjonene etter George Floyds død, skriver Buzzfeed News.

I notatet heter det at Floyds død har ført til «omfattende protester i hele landet som i noen tilfeller har ført til vold og plyndring» og politiet i noen området har slitt med å håndtere situasjonen. Derfor blir narkotikapolitiet nå gitt midlertidige og videre fullmakter.

Mandag sa president Donald Trump at han mobiliserer alle tilgjengelige sivile og militære føderale ressurser for å slå ned de voldelige demonstrasjonene.