Tidligere har FN utpekt Europa som pandemiens episenter. Nå er det Sør- Amerika som skiller seg ut, og koronapandemien sprer seg med høy fart. Men viruset brer seg i svært ulik fart i de sør- og mellomamerikanske landene.

Brasil peker seg ut som det hardest rammede landet. Offisielle tall viser at landet nå har registrert 21.048 dødsfall knyttet til pandemien, en dobling på bare elleve dager.

Fra torsdag til fredag ble det registrert 1188 nye dødsfall, noe som er det høyeste antallet i løpet av et døgn i Brasil. Til sammen er det registrert 330.890 smittede, viser tall fra John Hopkins Institute.

Argentina har derimot klart å holde smittetallene nede. Der stengte man ned samfunnet relativt tidlig.

Slik ser det ut i Sør-Amerikas største land og i landene som er hardest rammet i regionen:

Ecuador

Smittede: 35.828

Døde: 3056

Antall døde pr. 100.000 innbyggere: 17,3

Det lille landet nordvest i Sør-Amerika er hardt rammet når man ser på antall døde i forhold til befolkningen totalt. Medier har rapportert om lik som er blitt liggende i dagevis hjemme og i gatene, fordi det ikke har vært kapasitet til hente ut likene.

Myndighetene hevder at de var raske med å innføre strenge regler, men at folk valgte å ikke følge disse.

Eksperter argumenterer imidlertid for at mer kunne vært gjort, for eksempel å teste flere, skriver BBC.

Brasil

Smittede: 330.890

Døde: 21.048

Døde pr. 100.000 innbyggere: 9,9

Brasil er kontinentets største land med 207 millioner innbyggere.

Brasils høyreorienterte president Jair Bolsonaro har ikke villet følge smittevernregler og har havnet på kraftig kollisjonskurs med mange av landets guvernører. Sammen med sin helseminister anbefaler han dessuten bruk av malariamedisin mot covid-19. Dette til tross for at en stor, ny undersøkelse tyder på at medikamentet ikke har noen effekt, skriver NTB.

Brasil har så langt blitt hardest rammet av pandemien i Sør-Amerika. Siden pandemien nådde landet, har president Jair Bolsonaro møtt hard kritikk for blant annet å nekte å handle raskt, beskrive viruset som en mediekonstruksjon, og for å motsette seg de lokalt bestemte tiltakene mot koronasmitte.

Peru

Smittede: 111.698

Døde: 3244

Døde pr. 100.000 innbyggere: 9,8

President Martin Vizcarra annonserte nedstengning av samfunnet allerede 16. mars, og landet var dermed tidlig ute med tiltak. Peru er likevel hardt rammet av koronapandemien. Det kan skyldes at befolkningen ikke har overholdt smittevernreglene godt nok og at landet har et underfinansiert helsesystem, ifølge The Guardian.

Mexico

Smittede: 62.527

Døde: 6989

Døde pr. 100.000 innbyggere: 5,4

Mexico stengte ned samfunnet i begynnelsen av april frem til 30. mai. Da ble det som defineres som «ikke-essensielle virksomheter» stengt, det ble innført sosial distansering og restriksjoner på hvor man kunne bevege seg.

I tillegg er arrangementer eller møter med mer enn 50 personer forbudt. Regjeringen har rådet personer over 60 år og personer med underliggende sykdommer å slutte å jobbe og holde seg hjemme. Skolene forblir stengt til mandag 1. juni, mens barer, klubber, dyrehager, badstuer, treningssentre og kinoer også har fått ordre om å stenge i Mexico by, ifølge Guarda.

Chile

Smittede: 61.857

Døde: 630

Døde pr. innbyggere: 3,3

Chile innførte i april nedstengning av samfunnet i noen deler av landet. I midten av mai ble hele landet stengt ned, og myndighetene innførte portforbud i hovedstaden Santiago, som har syv millioner innbyggere, skriver NTB.

Det førte til sammenstøt mellom demonstranter og politi i utkanten av den chilenske hovedstaden Santiago på grunn av matmangel.

Argentina

Smittede: 10.649

Døde: 433

Døde pr. 100.000 innbyggere: 1

Nedstengning siden midten av mars. All kommersiell aktivitet, med unntak av dagligvarebutikker, apotek og supermarkeder, har vært stengt siden da.

Den nasjonale nedstengningen ser ut til å ha flatet ut smittekurven, og 8. mai ​​kunngjorde president Alberto Fernández at landet begynner gjenåpningen av samfunnet, bortsett fra i storbyområdet rundt og i Buenos Aires’, der 86 prosent av smittetilfellene er konsentrert, skriver The Guardian.

Bolivia:

Smittede: 5579

Døde: 230

Døde pr. 100.000 innbyggere: 2

Nedstengning siden midten av mars. Folk har fått lov til å gå ut og kjøpe mat, men all trafikk har vært forbudt, med unntak av varetransport. Bolivia har også utsatt presidentvalget, som skulle vært gjennomført 3. mai, ifølge NTB.

Colombia

Smittede: 19.131

Døde: 682

Døde pr. 100.000 innbyggere: 1,4

Nedstengninger siden midten av mars.

I slutten av mars fikk befolkningen ordre om tre ukers isolasjon som et preventivt tiltak, og landet har erklært økonomisk krisetilstand to ganger denne våren, skriver NTB.

Landets grenser er stengt, og det er innført forbud mot både nasjonale og internasjonale flyvninger.

Ifølge AlJazeera er det foreløpig planer om å lempe på forbudet mot innenlandsflyvninger i slutten av juni. Landets transportminister har varslet at en gjenåpning av landegrensene og internasjonale flyreiser tidligst er aktuelt fra 31. august.