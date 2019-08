Israels statsminister har to viktige datoer foran seg. Den 17. september er det for andre gang på mindre enn et halvår valg til nasjonalforsamlingen Knesset. Og kanskje like viktig for Benjamin Netanyahu personlig: Den 2. og 3. oktober kommer den rettslige høringen som sannsynligvis ender med at han blir tiltalt for korrupsjon.

Netanyahu hevder han er uskyldig, men har likevel ekstra motivasjon for å gjøre det godt under valget. Med mange nok stemmer bak seg i Knesset, kan han nemlig få vedtatt en lov som gir ham immunitet. Da må riksadvokaten legge bort de tre korrupsjonssakene som har versert mot Netanyahu i en årrekke.

Noen få stemmer kan avgjøre utfallet

Meningsmålingene gir imidlertid ikke grunn til å juble ennå. Nok en gang kan det bli svært jevnt, og en drøss av partier kjemper om de 120 plassene i parlamentet. Noen tusen stemmer kan komme til å bestemme hvem som kommer over sperregrensen på 3,25 prosent. Marginene kan avgjøre både Israels og Netanyahus fremtid.

– Det skal veldig få stemmer til for å vippe valget i den ene eller den andre retningen, sier professor Hilde Henriksen Waage ved Universitetet i Oslo.

Valgtretthet bidrar ifølge henne til uforutsigbarheten.

– Selv ikke politisk bevisste israelere klarer å holde oversikten og virker akkurat nesten uinteresserte, sier hun.

Fakta: Korrupsjonsanklagene mot Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu har vært statsminister i Israel fra 1996 til 1999 og igjen fra 2009 til nå. Sak 4000: Politiet hevder Bezeq Telecom Israel fikk fordeler mot at et nettsted de eier, Walla, ga positiv omtale til statsministeren og kona Sara. Sak 2000: Netanyahu skal ha forhandlet frem en avtale som sikret ham positiv omtale i storavisen Yedioth Ahronoth. Sak 1000: Politiet hevder Arnon Milchan, en israelsk Hollywood-produsent, og den australske forretningsmannen James Packer ga gaver for 1,7 millioner kroner til Netanyahu og hans familie. Det var blant annet champagne, sigarer og smykker. Netanyahu hevder han er uskyldig og kaller etterforskningen mot ham for en heksejakt. Riksadvokat Avichai Mandelblit bekrefter i februar at han etter en rettslig høring ville ta ut tiltale for bestikkelser og brudd på tillit i de tre korrupsjonssakene. Den rettslige høringen skal være 2. og 3. oktober. For å stanse korrupsjonssaken, forsøker Netanyahu å få vedtatt en lov som vil gi ham juridisk immunitet.

Israelere med russisk bakgrunn havner på vippen – igjen

Valget 9. april bekreftet at flertallet av israelske velgere støttet et høyre-sentrum-alternativ. Benjamin Netanyahu så igjen ut til å ha gått av med seieren og sikret ettermælet som Israels lengstsittende statsminister. Men forhandlingene med småpartiene på høyresiden om en regjeringsplattform, førte ikke frem. Eneste løsning var å utløse nyvalg.

Tungen på vektskålen var Avigdor Lieberman og hans parti Yisrael Beiteinu, et sekulært høyreparti som er særlig populært blant de mange israelerne som har innvandret fra det tidligere Sovjetunionen. Lieberman gikk til valg på at også de ultraortodokse skal utføre militærtjeneste. Dermed kunne han ikke bli enig med de ultraortodokse partiene Netanyahu også trengte støtte fra.

Nå tyder meningsmålingene på at Lieberman øker antallet mandater, fra fem til ti, og havner på vippen igjen. Samtidig har han skjerpet fronten mot de religiøse partiene.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å hindre at de får regjeringsmakt, sa Lieberman den 15. juni.

Hans løsning er å støtte en regjering der de to store partiene, Likud på høyresiden og Kahol Lavan (Blå-hvitt) fra sentrum-venstre, går sammen med hans parti for å ekskludere de ultraortodokse partiene.

Lieberman overrasket alle da han 20. august gikk i listesamarbeid med Kahol Lavan. Avtalen, som er en fordel for Kahol Lavan, indikerer at Lieberman forbereder seg på å samarbeide med dem etter valget.

«Ditt verste mareritt og demokratiets død»

Netanyahus sikreste vei mot regjeringsmakt og fremtidig personlig frihet er dermed at hans Likud og støttepartiene på høyresiden får et godt resultat.

Det er et scenario en kommentator i den venstreorienterte israelske avisen Haaretz kaller «ditt verste mareritt og demokratiets død».

Det kan skje dersom araberne unnlater å stemme eller at listesamarbeidet deres blir stanset i domstolene, arbeiderpartiet går på enda en valgmine og at høyrevelgerne møter opp i hopetall. Da kan Netanyahu bli i stand til å sikre 61 mandater i Knesset selv uten Liebermans støtte.

– Akkurat nå er det ikke sannsynlig, men det kan skje, sier statsviter Anders Persson ved Linnéuniversitetet i Sverige.

Må Netanyahu stole på et rasistisk parti?

Det forutsetter imidlertid at ett eller flere partier helt ute på Israels ytre fløy krabber over sperregrensen på 3,25 prosent. Et av partiene som kan lykkes, er Otzma Yehidut, et parti med så ekstreme standpunkter at ledende medlemmer er blitt nektet retten til å stille til valg.

– Partiet er ikke bare rasistisk, det har også klare terroristforbindelser, sier Persson.

På målingene ligger partiet under sperregrensen, men meningsmålerne kan ta feil, blant annet fordi folk kanskje vegrer seg for å innrømme at de støtter partiet.

Hvis noen tusen flere stemmer går deres vei, kan Netanyahu bli nødt til å innfri svært ytterliggående krav. Alternativt kan Netanyahu etter valget forsøke å lokke til seg støtte fra parlamentsmedlemmer på tvers av alliansene som har vært dannet under valget. For deres støtte må han kanskje love noe tilbake.

Forventer krav om annektering av Vestbredden

Selv uten Otzma Yehidut i Knesset, ligger det an til krav om at Israel skal annektere deler av den okkuperte Vestbredden, mener Persson.

– Hva blir det igjen av fredsprosessen med palestinerne og president Trumps lenge varslede fredsplan?

– Det er et godt spørsmål. For øyeblikket blir det feil å bruke et ord som «fredsplan». Det ser ut til å gå i retning av et minipalestina uten selvstendighet.

Henriksen Waage mener det ikke lenger er noen israelske partier som tar til orde for en ny fredsprosess og en politisk løsning med palestinerne.

– Flertallet av partiene tar i stedet til orde for annektering av deler av Vestbredden. Jerusalem og Golan er det helt uaktuelt å gi tilbake. Mange tar til orde for å gjøre det så ubehagelig for palestinerne at de velger å reise. Slik var det ikke for bare 10–15 år siden, sier hun.