Labour vil hasteinnkalle Parlamentet til brexit-debatt

Interne regjeringsdokumenter som varsler mulig mangel på mat, medisiner og drivstoff dersom britene forlater EU uten en avtale, har lekket ut og ble omtalt av The Sunday Times i helgen.

Det har fått Labours finanspolitiske talsmann til å kreve at landets parlamentarikere kalles tilbake fra sommerferie umiddelbart, melder Reuters.

– Parlamentet må samles umiddelbart for å diskutere brexit. Nå trenger vi tid til en skikkelig debatt og diskusjon om dette, er det utvetydige kravet fra John McDonnell. Han er den nest fremste opposisjonspolitikeren i Storbritannia og står nær Labour-leder Jeremy Corbyn.

Uenighet om hva rapporten viser

Regjeringen har prøvd å dempe inntrykket fra den lekkede beredskapsplanen Operasjon Yellowhammer. Statsråd Michael Gove, som har ansvar for de praktiske forberedelsene til brexit, sier dokumentene beskriver det verst tenkelige scenarioet.

En anonym kilde på Statsministerens kontor har tvert imot sagt til Reuters at rapporten er den mest realistiske vurderingen av hva som vil skje om britene forlater EU uten en avtale

Labour, som ønsker å hindre en brexit uten avtale og vil legge til rette for en nasjonal samlingsregjering etter et eventuelt mistillitsvotum mot statsminister Boris Johnson, sa i en kommentar søndag at den lekkede rapporten er nok en grunn til at brexit uten en avtale må unngås.

Mangel på mat, vann og medisiner

I dokumentene går det frem at det vil oppstå mangel på fersk mat, medisiner og drivstoff, og at det også kan oppstå mangel på drikkevann fordi importen av nødvendige kjemikalier går i stå. Grunnet mangel på varer kan mat bli dyrere, noe som rammer de mest sårbare.

Videre vil arbeidet i havnene gå i stå. Opptil 85 prosent av alle lastebiler er ikke klare for en ny klareringsprosess i Frankrike, noe som innebærer lange køer i havnene i opptil tre måneder før trafikken vil begynne å flyte. 75 prosent av alle medisiner kommer inn i landet her, noe som gjør dem spesielt sårbare for forsinkelser.

I tillegg vil etableringen av streng grensekontroll mot Irland måtte innføres.