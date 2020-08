Syvåringens skjebne kan bli sentralt tema i valgkampen. Drapsbølge i USAs storbyer.

En bølge av drap og skuddvekslinger i USAs storbyer ryster amerikanere og blir en del av valgkampen.

Dagen etter drapet på Natalia Wallace (7) ble hun minnet i Chicago-nabolaget. Erin Hooley, Chicago Tribune via AP/NTB scanpix

10. aug. 2020 13:26 Sist oppdatert nå nettopp

Natalia Wallace (7) lekte med venner på fortauet ved familiens hjem da en hvit bil med fire menn kom kjørende. Barna deltok i en utendørs 4. juli-feiring med venner og familie i et nabolag vest i storbyen Chicago.

Tre menn gikk ut av den hvite bilen og fyrte løs mer enn 20 skudd i retning av selskapet. En av kulene traff syvåringen. Noen dager senere ble hun begravet. Samme dag ble hun minnet i en presseorientering i Det hvite hus.

– Det er viktig at vi kjenner ofrenes navn og ser deres ansikter, sa pressetalskvinne Kayleigh McEnany.

Flere drap

Kriminalitet er et av temaene som seiler opp i den amerikanske valgkampen. Rapporterte forbrytelser generelt ser ut til å ha gått ned i USA under pandemien og også i kjølvannet av rasismeprotestene, antyder tallene.

Selv om tallene er langt lavere enn de var for noen tiår siden, er det samtidig en markant økning i drap denne sommeren. En analyse i The Wall Street Journal nylig viste en økning på 24 prosent – til 3612 drap – i landets 50 største byer.

I storbyer som Chicago lyder skuddsalvene stadig vekk i enkelte strøk. Onsdag forrige uke ble for eksempel 15 personer skutt og såret. Ifølge lokale medier var en 14-åring og en 8-åring blant dem.

Politifolk står utenfor en politistasjon i Chicago etter en skuddveksling mellom en pågrepet og flere betjenter. Ashlee Rezin Garcia, Chicago Sun-Times via AP/NTB scanpix

Færre innbrudd

En av de foreløpige rapportene om forbrytelser i år er laget for Council on Criminal Justice, en tenketank. Der er kriminalitet i 27 storbyer undersøkt fra januar 2017 til juni 2020.

Hovedkonklusjonen: Drap, ran og grov vold har økt markant i sommer.

Simple tyverier og narkotikaforbrytelser er kraftig redusert under pandemien.

Innbruddene er også blitt færre, bortsett fra noen dager i slutten av mai. Da steg innbrudd i forretninger til himmels en kort periode. Butikker i mange byer ble plyndret under opptøyer etter George Floyds dødsfall.

Reklamefilmer

Politikerne har grepet fatt i tendensen, og kriminalitet kan bli et av flere sentrale temaer i kampen om Det hvite hus. President Donald Trump har kjørt ut reklamefilmer som antyder at det ikke vil finnes noe politi å ringe til hvis Joe Biden blir president.

Her kan du se ett av disse reklameklippene:

Klandrer demokratiske ordførere

Presidenten har også iverksatt en operasjon kalt LeGend etter et offer. Der sender han ut føderale styrker for å slå ned kriminaliteten i flere storbyer.

– Blodbadet må ta en slutt, sa Trump da operasjonen ble kunngjort.

Han mener demokratiske ordførere har satt kriminelles interesser foran lovlydige borgere. Ifølge Trump har de og Joe Biden omfavnet ekstreme venstrekrefters forsøk på å nedlegge politiet.

Biden har flere ganger sagt at han ikke støtter kravet om å avvikle politiet.

Viktigere for velgere

Kriminalitet er et område der Trump noen ganger tangerer eller slår Bidens troverdighet blant velgere i målinger. Kriminalitet ser også ut til å klatre litt blant saker som velgere sier er viktige for dem.

Velgere synes riktig nok at økonomi, virushåndtering og helse er viktigere saker. I en fersk måling fra YouGov for The Economist sier likevel 87 prosent at dette er et sentralt saksområde for dem. Og andelen amerikanere som mener dette er den aller viktigste saken, har hos Gallup økt fra null til fem prosent på noen måneder.

Like mange drap i begynnelsen

De store samfunnsomveltningene som pandemien har ført med seg, gjør at eksperter er varsomme med å peke på helt klare enkeltårsaker til veksten i vold og drap. Den første måneden etter at portforbudene ble innført, var det imidlertid liten endring i antall drap og skyteepisoder.

Professor David Abrams ved elitelærestedet University of Pennsylvania kommenterer i en rapport dette slik:

«Dette kan delvis ha å gjøre med det faktum at folk som er involvert i slike aktiviteter, neppe bryr seg mye om ordrer om å holde seg hjemme.»

Rammer uskyldige

Senere på våren og utover sommeren økte imidlertid antall drap.

Philadelphia er hardt rammet av en slik voldsbølge. I Pennsylvania-storbyen skjer et drap litt oftere enn hvert døgn. Også der, som i Chicago, rammes uskyldige utenforstående.

Lørdag 1. august lekte Zamar Jones (7) på verandaen ut mot gaten. En Chevy Silverado kom kjørende, sjåføren stakk et våpen ut av vinduet med venstre hånd og plaffet løs på en gruppe menn som besvarte ilden. Gjerningsmannen kræsjet, men flyktet i en annen bil som sto der.

7-åringen som lekte ute, ble truffet og fraktet til sykehus, men døde der. En mistenkt ble pågrepet da han kom tilbake for å hente bilen sin.

Teorier om årsakene

Selv om tallmaterialet ikke er omfattende, har eksperter og medier lansert noen teorier om hva årsakene kan være.

Etter tidligere protester mot politivold tyder en fersk Harvard-rapport på at politifolk trakk seg litt tilbake og ble mer defensive. Færre mistenkte ble stoppet på gaten, og arrestasjoner gikk ned og drap opp.

En annen teori om økte drapstall er at tilliten til politiet synker og at folk derfor forsøker å løse konflikter på egen hånd og da med vold.

Pandemien har dessuten ført til storsalg av håndvåpen. Enkelte politikere og aktivister argumenterer med at flere våpen i omløp fører til flere skyteepisoder.

I New York har ordfører Bill DeBlasio klandret følgene av epidemien for økende vold: kø ved domstolene og storstilt løslatelse av fanger. En intern analyse New York Times har sett, støtter likevel ikke ordførerens påstand. Færre pågripelser i våpensaker og en gjengkrig antydes som mulige årsaker.

Nathan Wallace, far til den drepte Natalia, viser frem et jakkemerke med datterens ansikt. Matt Marton, AP/NTB scanpix

I Chicago sørger familien over syv år gamle Natalia Wallace. De har i lokal presse beskrevet henne som «søt, sjenert, kjærlig og glad i matte».

– Vi skulle ikke trenge å bekymre oss for at noen kommer kjørende for å skyte, men det ser ut som dette er den nye normalen, sa faren Nathan Wallace til Associated Press forrige uke.

Hittil er tre mistenkte pågrepet og siktet for drapet på syvåringen.