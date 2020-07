EU-presidenten foreslår at mer av koronastøtten gis som lån

I et forsøk på å løse den fastlåste situasjonen på toppmøtet foreslår EU-presidenten at mer av den planlagte koronahjelpen skal gis som lån til medlemslandene.

Angela Merkel hadde ingen kommentar på vei inn til toppmøtets andre dag, men har før møtet sagt at det kan bli nødvendig med enda en samling før lederne for de 27 EU-landene blir enige om budsjettet og gjenreisningsfondet. François Lenoir / AP / NTB scanpix

NTB

18. juli 2020 10:40 Sist oppdatert nå nettopp

Toppmøtet, som startet fredag, er første gang lederne fra de 27 medlemslandene møtes fysisk siden februar. Tema for møtet er gjenreisningsfondet som skal få økonomien på fote etter koronakrisen og unionens langtidsbudsjett.

På starten av møtets andre dag foreslår EU-president Charles Michel å endre forholdet mellom hvor mye medlemslandene kan få som rene tildelinger fra krisefondet og hvor mye som skal gis som lån, ifølge et dokument nyhetsbyrået DPA har sett.

I tillegg foreslår han noe større rabatter på det Sverige, Danmark og Østerrike betaler inn til fellesbudsjettet i unionen, melder svenske TT.

Holder igjen

Fredag utfordret Østerrike størrelsen på det foreslåtte fondet. EU-kommisjonen har foreslått å ta opp lån på vegne av fellesskapet for å finansiere et fond på 750 milliarder euro – drøyt 8.000 milliarder kroner. Nederland vil ha streng kontroll på utbetalingene, og statsminister Mark Rutte understreket at medlemslandene fortsatt må ha siste ord før det gis EU-midler til nasjonale gjenreisningspakker.

Både Østerrike og Nederland tilhører «de forsiktige fire», en gruppe land som tradisjonelt holder igjen på pengebruken i EU. Danmark og Sverige er også med i gruppen, som blant annet er skeptisk til at to tredeler av fondet er foreslått fordelt som overføringer i stedet for lån til medlemslandene.

I et håp om å skape bevegelse lørdag, foreslår Michel at 60 prosent skal gis som overføringer og 40 prosent som lån. I praksis betyr det at han flytter 50 milliarder euro til lånepotten, som dermed blir på 300 milliarder. De resterende 450 milliardene skal fortsatt deles ut uten krav om tilbakebetaling.

Siste dag

Toppmøtet fortsatte lørdag klokken 11 på det som etter planen er siste møtedag. Før møtet startet fredag var Rutte skeptisk til om det ville være mulig å oppnå enighet denne helgen.

– Jeg må si at uenigheten fortsatt er svært, svært stor. Derfor kan jeg ikke si noe om hvorvidt vi kommer fram til et resultat denne gangen. Du må se sannheten i øynene, sa Tysklands statsminister Angela Merkel på vei inn til toppmøtet. Hun er en av dem som har tatt høyde for at det kan bli nødvendig med enda et ekstra toppmøte.

Da de kom til møtets andre dag, hadde verken Merkel eller Rutte noen kommentarer.