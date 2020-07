Rapport: Storbritannia anerkjente trusselen fra russisk innblanding for sent

En britisk rapport konkluderer med at det er vanskelig å bevise at Russland forsøkte å påvirke brexitavstemningen, men at landet anerkjente trusselen for sent.

Statsminister Boris Johnson (t.h.) og Alister Jack, minister for Skottland, etter et regjeringsmøte i London på tirsdag. Matt Dunham / AP / NTB scanpix

21. juli 2020

Russland har blitt beskyldt for å påvirke folkeavstemningen om brexit i Storbritannia i 2016. Her taler president Vladimir Putin i en annen forbindelse. Alexander Zemlianichenko / AP / NTB scanpix

Det fremgår av rapporten om russisk innblanding i britisk politikk som etterretnings- og sikkerhetskomiteen i det britiske parlamentet har utarbeidet.

Ifølge rapporten, som ble offentliggjort tirsdag, var det «vanskelig – om ikke umulig – å bevise» påstandene om at Russland forsøkte å påvirke folkeavstemningen i 2016, men at «myndighetene var for sene med å anerkjenne eksistensen av trusselen».

– Det burde vært en vurdering av russisk innblanding i folkeavstemningen. Og det må nå være en, og offentligheten må få beskjed om resultatene av den vurderingen, sier komitémedlem Kevan Jones.

I 2016 stemte 51,89 prosent av britene for å forlate Den europeiske union. Utmeldingen var et faktum 1. februar 2020.

Holdt lenge tilbake

Etterretnings- og sikkerhetskomiteen i Parlamentet satte i gang en gransking i november 2017 som følge av bekymringer knyttet til russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Den 50 sider lange rapporten var ferdig i fjor.

Den britiske regjeringen har holdt rapporten tilbake i flere måneder. Statsminister Boris Johnson stanset en offentliggjøring før det britiske valget, skriver The Guardian.

Svekket forhold

Johnsons forgjenger Theresa May anklaget i sin tid Russland for å stå bak spredning av usanne historier som hadde til hensikt å skape uro og svekke institusjoner i Vesten.

Storbritannia har også anklaget russerne for innblanding i forbindelse med valget i fjor.

Forholdet mellom Storbritannia og Russland har blitt verre og verre de siste årene, en utvikling som ble forsterket med drapsforsøket på den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal. Britiske myndigheter hevder Russland sto bak, noe myndighetene i Moskva benekter.

