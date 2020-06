USAs største motorsportsarrangør forbyr sørstatsflagget

Sørstatsflagget symboliserer for mange rasisme og hvit overmakt. Sørstatsflagget, eller konføderasjonsflagget, er et hvitkantet og stjerneprydet blått andreaskors på rød bakgrunn. Det brukes i offentlig sammenheng i flere delstater, inkludert South Carolina.

Flagget har vært populært blant mange Nascar-fans.

Bubba Wallace, den eneste svarte Nascar-føreren, ba denne uken om at sørstatsflagget må bannlyses. Han sa at det ikke har noen plass i idretten.

– Bruk av konføderasjonens flagg under Nascar-arrangementer er i strid med vår ambisjon om å tilby et inkluderende miljø for alle. Det som gjør vår sport spesiell er at den bringer folk sammen rundt en felles kjærlighet til billøp, og heretter vil konføderasjonsflagget være forbudt brukt under Nascar-arrangementer, heter det i en uttalelse på Nascars nettsted.

Tidligere Nascar-direktør Brian France prøvde i 2015 å forby sørstatsflagget, men han møtte voldsom motstand fra publikum, og forbudet ble ikke gjennomført.

NASCAR er den største motorsportarrangøren i USA. De tre største løpene som organiseres av NASCAR er Sprint Cup, XFINITY Series og Camping World Truck Series. I tillegg styrer organisasjonen NASCAR Regional Racing og Dodge Weekly Series.

NASCAR organiserer mer enn 1500 løp på over 100 baner i 38 stater, i tillegg til i Canada og Mexico.