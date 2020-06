Etter at George Floyd døde av skadene han fikk da han ble pågrepet i Minneapolis 25. mai, har reaksjonene vært kraftige over hele verden.

Demonstrasjonene har spredt seg til flere byer i alle USAs 50 delstater, og til mange andre steder i verden. I byer som Sydney, Seoul, Tokyo, Berlin, London og Paris har mennesker protestert mot politivold, skriver nyhetsbyrået AP. I Oslo demonstrerte flere tusen fredag og i Stavanger protesterte man lørdag.

Dette er den niende dagen med demonstrasjoner i Washington D.C. Lørdagens demonstrasjon ventes å bli den største, skriver The Washington Post.

Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Det er ventet at opptil 200.000 mennesker samles i den amerikanske hovedstaden, skriver New York Post. Politiet har stengt av mye av trafikken i sentrum før demonstrasjonene.

The Washington Post følger demonstrasjonene, og forteller at både gamle og unge har møtt opp.

Ekteparet Frank Guzzetta og Paul Manville har kledd seg ulikt for anledningen Guzzetta i shorts og T-skjorte, og Manville i penskjorte og penbukser. Begge har tatt på munnbind for anledningen, og det blir delt ut gratis munnbind flere steder.

– Vi har aldri vært rasister, men det holder ikke. Du må være antirasist. Du må si ifra, sier Guzzetta til The Washington Post.

I nærheten danser en gruppe unge mennesker til musikken, og én av arrangørene roper i megafonen at de må huske hvorfor de er der – at de fester av en grunn.

Mange deler også ut gratis vann. Det er svært varmt i hovedstaden denne lørdagen.

Jonathan Ernst / Reuters / NTB scanpix

Protesterer mot Trumps svar

Demonstrantene protesterer mot rasisme, politivold og president Donald Trumps svar på demonstrasjonene. Ved flere anledninger er det satt inn væpnede styrker mot demonstrantene.

Også denne lørdagen er flere hundre soldater til stede, melder Reuters.

Alex Brandon / AP

Spesielt én situasjon har utmerket seg: Da presidenten poserte med en bibel foran St. John’s Episcopal Church, en kort spasertur unna Det hvite hus.

For å komme dit var fredelige demonstranter like før blitt ryddet unna av politistyrker. Da ble det blant annet brukt tåregass. The New York Times bruker store ord om hendelsen:

«Når historien om Trumps presidentskap skal skrives, kan sammenstøtet på Lafayette Square bli husket som et av de definerende øyeblikkene.»

Patrick Semansky / AP / NTB scanpix

«Black Lives Matter Plaza»

Hovedstadens ordfører, Muriel Bowser, og presidenten har hatt en pågående feide de siste dagene. Det har fått én svært synlig konsekvens foran Det hvite hus.

Ordføreren har døpt området foran Det hvite hus om til «Black Lives Matter Plaza». Det er navnet på en av de største antirasistiske bevegelsen som protesterer. Frasen er blitt et slagord for mange demonstranter.

Fredag ble frasen malt på bakken i enorme lysegule bokstaver over to kvartaler i gaten som fører frem til presidentboligen.