Canan Kaftancioğlu er funnet skyldig i å ha skrevet en rekke meldinger på Twitter i perioden fra 2012 til 2017 der hun fornærmet statlige institusjoner og president Recep Tayyip Erdogan, samt for spredning av terrorpropaganda, heter det i fredagens dom.

Påtalemyndigheten hadde bedt om 17 års fengsel.

Hun har avvist anklagene og hevdet at rettssaken var politisk motivert. Utenfor rettsbygningen etter domsavsigelsen sa hun at kjennelsen er et resultat av politisk påvirkning som «bruker mafiametoder».

– Vi kommer ikke til å tie før palassets innflytelse er avsluttet, uansett hvilken pris det vil ha, sa hun, i en henvisning til Erdogans presidentkontor.

Det er ventet at hun kommer til å anke dommen.

En stor folkemengde hadde samlet seg utenfor rettsbygningen for å vise støtte til Kaftancioğlu og for å protestere mot dommen.

Kaftancioğlu blir sett på som en viktig bidragsyter til at partifellen Ekrem Imamoğlu vant lokalvalget i Istanbul. Men seieren hans ble møtt med motstand. Lokalvalget ble holdt i april. Imamoğlu vant over Erdogans kandidat, tidligere statsminister Binali Yildirim. Valgkommisjonen annullerte resultatet, og det ble holdt omvalg i slutten av juni. Der vant Imamoğlu over AKP-kandidaten med enda større margin.

Sekulære CHP (Det republikanske folkepartiet) er Tyrkias største opposisjonsparti. Det ble grunnlagt av Tyrkias grunnlegger Mustafa Kemal Atatürk i 1923.