Sjefen i Nelson Mandelas parti ba velgerne om ikke å stemme på hvite. Anklages for rasisme.

Det sørafrikanske regjeringspartiet er kjent over hele verden som frihetshelt og forsoningsforkjemper Nelson Mandelas parti. Men nå anklager partiveteraner ANCs omstridte partisekretær Ace Magashule for å ha plumpet utpå med en rasistisk uttalelse.

Det var på et valgmøte i Cape Town i helgen at Magashule, ifølge sørafrikansk presse, oppfordret de oppmøtte til ikke å kaste bort stemmen sin på «umlungu», et uttrykk for hvite mennesker.

Partiveteraner med refs

19 partiveteraner rykket mandag ut med en kunngjøring der de tok avstand fra uttalelsen. De stemplet utspillet som en oppfordring til «å bruke stemmeretten på en rasistisk måte».

– Vi ser på dette som en uttalelse fra en enkeltperson og at dette ikke på noen måte er ANCs synspunkt, heter det i uttalelsen.

Fakta: Valg i Sør-Afrika Sør-Afrika holder valg 8. mai. Ca. 27 millioner har stemmerett. 400 medlemmer skal velges til landets nasjonalforsamling. Nasjonalforsamlingen velger presidenten, som kan sitte maksimalt to femårsperioder. Valget er det sjette siden apartheid-epoken endte i 1994.

– Hva er galt med det?

Selv er partisekretæren ingen angrende synder og står fast ved sin uttalelse, som var rettet mot ANCs rivaler i partiet Democratic Alliance (DA). Dette partiet er ikke i nærheten av ANCs oppslutning på landsbasis, men styrer provinsen der storbyen Cape Town ligger, én av ni regioner i Sør-Afrika.

Mandag snakket partisekretæren med reportere om oppstusset rundt uttalelsene.

– Vårt hovedhåp ligger i de svartes stemme, og det er ikke noe galt i å si at DA representerer de hvites interesser, eliten og de privilegerte. Hva er galt med det? spurte han.

Han mener også at ANC har hvite, progressive velgere og at disse vil fortsette å stå ved partiet.

SIPHIWE SIBEKO, Reuters/NTB scanpix

Stemmekjøp og gangsterbok

Rasismepåstandene er bare den siste i rekken av kontroverser rundt Magashule:

Under en runde med besøk hos velgere ga han penger til en kvinne som viste ham sitt tomme kjøleskap. Dermed kom anklagene om kjøp av stemmer. Selv sier han dette bare var en veldedig gave til en person i vansker.

I tillegg har det vært mye oppstyr rundt en ny bok fra en journalist med tittelen: Gangsterstaten. I boken anklages partisekretæren og partiet for en omfattende korrupsjonskultur. Også disse anklagene avviser Magashule selv.

– De kan skrive bøker, men jeg fortviler ikke. Jeg står oppreist, sa han mandag.

SUMAYA HISHAM, Reuters/NTB scanpix

Strid om jordreformer

I valget 8. mai skal det velges ny nasjonalforsamling og nye delstatsforsamlinger. Valget vil også avgjøre om Cyril Ramaphosa får fortsette som president. Han tok over da Jacob Zuma gikk av i fjor vinter etter flere år med skandaler og anklager om korrupsjon.

Kamp mot korrupsjon og kriminalitet og for økonomisk vekst og sysselsetting går igjen i valgkampløftene. Stadig strømbrudd er også et mye nevnt tema. Dessuten er eiendomsretten til jordbruksland en vesentlig stridssak.

ANC vil øke takten i ekspropriering av land – i praksis fra hvite bønder til svarte, men på en måte som ikke gjør matvaresituasjonen usikker. Kritikerne av jordreformer mener imidlertid dette er en fiasko fordi halvparten av de nye gårdsbrukene ender i konkurs.

Rivalene i DA vil heller styrke eiendomsretten. Det tredje største partiet, det venstreorienterte EFF, som ledes av ANC-avhopper Julius Malema, vil for sin del gjøre all jord statseid.

Meningsmålinger i vinter tyder på en komfortabel valgseier for ANC.