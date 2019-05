Djengis Khan gjorde det. Napoleon også: De pakket alltid med seg horder av hvitgule spyfluelarver når de skulle ut på tokt.

Ved å legge fluelarver i soldatenes sår var det nemlig mange flere som overlevde.

De små hjelperne var med på krigsmarken til og med første verdenskrig. Men i 1928 kom oppdagelsen av antibiotika. Utover i 1940-årene ble det gamle trikset glemt.

Fakta: Lucilia sericata Gullfluen Lucilia sericata tilhører spyfluefamilien.

Hunnen kan legge flere hundre egg. Eggene klekkes etter 12–14 timer til beinløse, hvite larver. Da er de en-to millimeter lange og klare til bruk.

Larvene kalles også maggots. (Og ja, du kan kjøpe dem på nærmeste sportsbutikk. De brukes også som agn når du fisker). Larver som er beregnet til agn må ikke brukes i sår.

Eggene som skal brukes i sårbehandling, steriliseres.

Larvene lever av dødt vev. Etter fire-fem dager er de utvokst (cirka en centimeter lange). Da går de over til puppestativet og slutter å spise før de klekkes til fluer.

Voksne fluer spiser nektar og bidrar til pollinering. I hovedsak har de ett mål: Ny forplantning før fluen dør etter noen uker.

Shutterstock

Effektiv terapi

Lege Birgit Margrethe Falch ved Universitetssykehuset i Tromsø har lenge interessert seg for fluelarvene.

Privat

Det viser seg nemlig at larvene renser dype, betente sår slik at friskt vev begynner å gro igjen. Å bli kvitt død hud i et vanskelig sår er helt avgjørende.

– Det er viktig å understreke at larvene kun spiser dødt vev. Det er altså ingen fare for at man skal bli spist opp av larvene, sier Falch.

Metoden er sporadisk i bruk i Norge, men Falch medgir at bruken må planlegges fordi larvene må importeres fra Tyskland.

– Det betyr ingenting for gullfluelarven at bakteriene er antibiotikaresistente. Larven fordøyer bakteriene og skiller ut peptider som har en bakteriedrepende effekt, forklarer Falch.

Allerede nå er det publisert studier som viser at peptidene som larven skiller ut, kan bli viktig for fremtidens antibiotika.

– Dette kan være en måte å finne naturlige forekommende antibiotika på, slik som man oppdaget penicillin som ble produsert av en sopp, sier Falch.

Slutter å stinke

Hun legger til enda en fordel: – Et sår som ikke vil gro kan lukte vondt. Det er en psykisk tilleggsbelastning for pasientene. Larvene sørger for at slike sår slutter å lukte, sier Falch.

Det var nok så som så med hygienen da fluelarvene hadde det som travlest i tidligere krigstider. I dag klekkes eggene i spesielle laboratorier. De er dermed helt sterile når de brukes som små sårsoldater.

Larvene kan legges direkte i såret eller pakkes pent inn i en slags tepose, en biobag. Da kjenner ikke pasienten at larvene beveger seg, og det lett å holde styr på de små krabatene. Ingen har lyst til at de skal stikke av.

Shutterstock

Spiser dødt vev

Fuktige sår som ikke vil gro er fulle av hardnakkede bakterier som gule stafylokokker. Særlig diabetikere kan være utsatt for kompliserte sår på beina. Sårene har lett for å komme igjen.

Hvis sårene ikke gror, kan det i verste fall ende med amputasjon.

500 amputasjoner utføres i Norge hvert eneste år. Diabetikere er svært utsatt. Enkeltobservasjoner tyder på at amputasjoner har vært unngått etter bruk av larver. Forsøk viser at alle bakterier forsvant etter tre omganger med larver.

Fakta: Diabetikere mest utsatt for amputasjoner Diabetikere har en betydelig forhøyet risiko for amputasjoner. Det er en tendens til at stadig flere må amputere.

Mer enn 50 % av alle amputasjoner blir gjort hos diabetikere.

Rundt 85 % av alle amputasjoner hos diabetikere skyldes fotsår. Kilde: Helsenorge.no.

Insektenes planet

– For hvert menneske som lever på jorden finnes det 200 millioner insekter, sier professor Anne Sverdrup-Thygeson.

Gisle Bjørneby

Hun underviser i naturforvaltning ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås, og har en doktorgrad i bevaringsbiologi. Hun er helt overbevist om at jorden egentlig er insektenes planet.

– Vi kan tro at vi er overlegne som art, men det er insektene som egentlig får hjulene til å gå rundt på planeten, sier Sverdrup-Thygeson.

Hun viser til at insekter faktisk driver jordbruk og har egne husdyr. Termitter dyrker for eksempel sopp til mat, og maur holder bladlus som melkekyr.

Kanskje er det på tide å se seg tilbake for å komme videre?

– Jeg tror vi skal se både fremover og bakover og rundt. Naturen har mange løsninger og ideer å by på, også når det gjelder medisin og vår helse. Gullfluelarvene er bare ett eksempel, sier Sverdrup-Thygeson.

Professoren lever av og for å formidle kunnskap om og respekt for det som omgir oss. På fagspråket kalles det biofili. Det kan oppsummeres med en kjærlighet til naturen og til alt levende liv.

– Jeg er glad for at interessen for insekter er økende. Det er mange som har fått øynene opp for bier og humler. Vi snekrer insekthotell og planter nektarrike blomster, sier Sverdrup-Thygeson.