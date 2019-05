Drapstiltalte i Marokko-saken skal ha lett etter ofre i flere døgn

I rettsdokumenter som Stavanger Aftenblad har lest, kommer det frem at fire av de tiltalte dro mot Nord-Afrikas høyeste fjell Toubkal fordi det var et kjent reisemål for utenlandske studenter.

Ifølge påtalemyndigheten fikk de fire mennene først øye på sykkelturister, men ga opp å angripe dem. Dagen etter skal de ha sett seg ut to andre turister, men ga opp da de så guider i områder. De skal også ha fått øye på fjellklatrere, men gjetere i området gjorde at de droppet et angrep.

På den tredje dagen kastet de steiner mot turister med mål om å skremme dem mot en bestemt retning og deretter angripe, kommer det frem i dokumentene. Da de ikke lyktes, dro en av dem hjem til Marrakech.

Senere samme dag la de merke til teltet til Maren Ueland (28) fra Bryne og hennes danske studievenninne Louisa Vesterager Jespersen (24) og slo opp sitt telt 150 meter unna. Kvinnene ble drept ved midnatt 17. desember, skriver avisen.

Totalt 24 menn er tiltalt i saken, tre av dem er tiltalt for å utføre drapene. Rettssaken mot mennene er utsatt til 16. mai.