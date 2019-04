Nobel-vinnere bekymret for Guatemala

I brevet, som ble offentliggjort torsdag, skriver nobelvinnerne om forverrede forhold og ber myndighetene i det mellomamerikanske landet verne om fred og demokrati.

Blant dem som har skrevet under på brevet, er guatemalske Rigoberta Menchú, som i 1992 ble tildelt fredsprisen for sin aktivisme for urfolket. Avsenderne er tidligere prisvinnere i alle nobelkategoriene.

Brevet kommer i underkant av en uke etter at det amerikanske utenriksdepartementet offentliggjorde at de stanser hjelpen til blant annet Guatemala.