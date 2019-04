Guttene i grottedramaet i Thailand ble dopet ned med hestebedøvelse

De 12 guttene som satt seg fast i Tham Luang-grotten nord i Thailand i fjor sommer, ble dopet ned med det bedøvende legemiddelet ketamin før de skulle reddes ut. Det skriver CNN.

Ketamin brukes som bedøvelse på store dyr som hester, men er også kjent som et ulovlig festdop.

Det kan imidlertid også brukes som bedøvelse på mennesker. Legene i Thailand valgte ketamin for å unngå at barna skulle få panikk, og fordi middelet motvirker skjelving ved nedkjøling.

Fikk solbriller og nakkebeskyttelse

I et medisinsk tidsskrift som ble publisert torsdag, forteller fire thailandske og australske redningsarbeidere om den dramatiske aksjonen.

De skriver blant annet at de fire første guttene fikk solbriller for å beskytte øynene mot solen, etter å ha sittet sperret inne i mørket i over to uker. Barnas hoder og nakker ble også sikret i tilfelle de pådro seg ryggradsskader under den farefulle ferden ut gjennom de trange grottegangene.

På vei ut ble de pakket inn i tepper for å unngå å bli nedkjølt. En av guttene hadde kroppstemperatur på 35 grader da han ble sendt til sykehuset.

Royal Thai Navy / AP photo

Gikk verden rundt

Historien om fotballaget som ble sittende fast i det oversvømte grottekomplekset gikk verden rundt. Sammen med sin 25 år gamle trener, tok de 12 guttene i alderen 11 til 16 år seg inn i den 4 kilometer lange grotten rett før regnvann førte til en oversvømmelse.

Folk fra hele verden mobiliserte for å redde ut fotballaget. Et team som besto av dykkere fra Storbritannia og Belgia klarte etter ti dager å nå frem til hulrommet der de 13 befant seg.

Dykkerne måtte ta seg gjennom grumsete vann og sterke vannstrømmer. Et sted var det så trangt at de ifølge rapportene måtte ta av seg dykkerflaskene for å komme gjennom.

Arbeidet med å få fotballaget ut tok flere dager med nitid planlegging. Det var et alvorlig tilbakeslag da den thailandske dykkeren Saman Kunan (38) mistet bevisstheten og døde under arbeidet med å plassere ut reserveflasker med oksygen fredag 6. juli.

Etter en lang og intens redningsaksjon kunne thailandske myndigheter den 10. juli bekrefte at alle guttene og treneren var hentet ut i live.