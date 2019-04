Israels statsminister Benjamin Netanyahu ble satt på en alvorlig prøve, men han og partiet Likud ligger etter mandagens valg klart best an til igjen å kunne danne en samlingsregjering.

Med så godt som alle stemmene talt opp, ligger en sentrumhøyre-orientert regjering ledet av Netanyahu an til å kunne få støtte fra 65 av 120 medlemmer i nasjonalforsamlingen Knesset.

Fakta: Benjamin Netanyahu Leder for det høyreorienterte partiet Likud. 69-åringen satt som statsminister fra 1996 til 1999 og har sittet fra 2009 til nå. Partiet Likud ser ut til å få 35 mandater i nasjonalforsamlingen Knesset, fem flere enn sist. Han vil nå gå i forhandlinger med småpartier på høyresiden for å forsøke å danne en regjering som har flere enn 60 medlemmer bak seg i Knesset. Riksadvokaten sa under valgkampen at han aktet å ta ut tiltale mot Netanyahu for korrupsjon, bedrageri og misbruk av tillit. Netanyahu er siktet i tre saker, og en fjerde som handler om kjøp av tyske ubåter, er under oppseiling.

Hovedutfordreren Benny Gantz og det nydannede partiet Blått og Hvitt har erkjent nederlaget. Men de gjorde et godt valg og får trolig 35 mandater i Knesset, like mange som Likud. Men bare 55 medlemmer av Knesset vil støtte en regjering ledet av Gantz, ifølge israelske medier.

Den nye regjeringen har to hovedmål, ifølge avisen Haaretz. Det ene er å stoppe korrupsjonssakene Netanyahu har hengende over seg. Det andre målet er gjøre bosettinger på Vestbredden til en del av Israel.

Netanyahu kan klare å sikre seg immunitet ved å gi partiene på høyresiden annektering av deler av Vestbredden, skriver avisen.

Dette er de fem viktigste konsekvensene av valget.

1. Benjamin Netanyahu blir historisk

Netanyahu har dominert israelsk politikk i drøye to tiår og har vunnet sitt femte valg. Til sommeren vil han ha sittet som Israels statsminister i lengre tid enn landsfaderen David Ben-Gurion, som var statsminister i mer enn 13 år mellom 1948 og 1963.

Valgkampen handlet i stor grad om personen Benjamin Netanyahu, og han vil nå kunne si at han har fått velgernes fornyede tillit.

– At han klarte å vinne til tross for det sterke presset som tiltalen utgjør, er en maktdemonstrasjon, mener Marte Heian-Engdal, seniorrådgiver i NOREF.

2. Israelsk politikk kan bli tvunget mot høyre

Analytikerne Aftenposten har snakket med forventer enda mer av den høyrevridde politikken som blant annet førte til en lov som i enda sterkere grad definerer Israel som en jødisk stat.

Netanyahu lovet i innspurten å annektere deler av Vestbredden.

– Vi vil få en enda mer militant ytterliggående høyreretning i israelsk politikk, tror professor Hilde Henriksen Waage ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo.

Likuds koalisjonspartnere vet at Netanyahu er presset av korrupsjonssakene han har mot seg.

– Disse partiene vil kunne bruke tiltalen som et pressmiddel mot Netanyahu i interne regjeringsforhandlinger, tror Heian-Engdal.

3. De juridiske problemene fortsetter for Netanyahu

Det er allerede klart at Netanyahu vil fortsette som statsminister til tross for at riksadvokaten vil ta ut tiltale mot ham. Det første som skjer, er at det vil bli en høring der Netanyahu vil få legge frem sin side av saken. Han hevder han er uskyldig og kaller rettsprosessen for en heksejakt.

Dernest blir det opp til riksadvokaten å eventuelt ta ut en tiltale. Så kan det bli en rettssak, en dom og eventuelt en anke.

– I teorien kan Netanyahu fortsette som statsminister gjennom hele denne prosessen, men det spørs om han fortsatt vil få støtte fra koalisjonspartnerne og i sitt eget parti, sier forsker Anders Persson ved Lund Universitet.

Det er også en mulighet for at regjeringen vil forsøke å få innført nye lover som kan gi Netanyahu immunitet.

Parlamentsmedlem Bezalel Smotrich, nestleder i Unionen av Høyrepartier, foreslo allerede i mars å innføre en lov som kan gi Netanyahu immunitet. Nå ligger han an til å bli minister i den nye regjeringen.

Den ytre høyresiden vil gi Netanyahu immunitet mot at bosetningene på Vestbredden blir annektert av Israel, skriver Haaretz.

4. Trumps Midtøsten-avtale ligger tynt an

USAs president Donald Trump har i mer enn to år lovet å fremforhandle «århundrets avtale» i Midtøsten.

Ekspertene har vært skeptiske, for å si det forsiktig. Palestinerne har i økende grad vært negativt innstilt, siden Trump har gått inn for at Jerusalem kan være Israels hovedstad og at Israel kan annektere Golanhøydene. USA har dessuten kuttet den økonomiske støtten til palestinske flyktninger.

Med en regjering der flere ytterliggående partier på høyresiden er med, blir det enda mindre sannsynlig at Israel vil inngå noen kompromisser med palestinerne.

5. Palestinerne taper – igjen

Utsiktene til en palestinsk stat side om side med Israel, er like fjerne som før. Israel vil fortsette å ta mer og mer land til bosettinger og vil presse på for å annektere deler av områdene, ifølge ekspertene Aftenposten har snakket med.

– Israel kan ikke annektere alle de palestinske områdene, for da kan de ikke fortsette å være et demokrati med jødisk flertall, sier Henriksen Waage.

– Men palestinerne vil leve på stadig mindre landområder, under israelsk styre og har tapt. Det vil komme voldelige protester, som Israel vil slå knallhardt tilbake mot, konkluderer Henriksen Waage.