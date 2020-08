Hvert år førte sykdommen til lammelser hos titusener av afrikanske barn. Nå er den erklært utryddet på kontinentet.

Afrika er erklært fri for polioviruset. Nå gjenstår kun to land før verden kan erklære den svært alvorlige sykdommen for utryddet.

Nigeria var det siste landet i Afrika hvor det ble registrert et smittetilfelle forårsaket av det såkalte ville polioviruset på kontinentet. Det var fire år siden. Nå er kontinentet erklært politfri. Sunday Alamba / AP / NTB scanpix

25. aug. 2020 23:21 Sist oppdatert nå nettopp

Det ligger mange års arbeid bak når afrikanske helsemyndigheter nå erklærer det såkalte ville polioviruset for utryddet på det afrikanske kontinentet. Nyheten ble offisielt kunngjort under en videokonferanse i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO) tirsdag.

I flere tiår har den svært smittsomme sykdommen rammet verdensdelen hardt. Sykdommen angriper nervesystemet, og 1 av 200 infeksjoner fører til lammelser. Av disse dør mellom 5 og 10 prosent.

Tidligere har viruset ført til lammelser hos om lag 75.000 afrikanske barn hvert eneste år, skriver NTB.

– Kommende generasjoner av afrikanske barn kan nå leve fritt uten det ville polioviruset, sa lege Matshidiso Moeti, direktør for Afrika i WHO, under en briefing mandag denne uken.

Myndigheter i afrikanske land har ført en hard kamp mot viruset. Innsatsen har ifølge direktør Moeti forhindret omtrent 1,8 millioner tilfeller av polio-relaterte lammelser de siste 24 årene.

Fakta Polio Poliomyelitt, ofte kalt polio, er en svært smittsom virussykdom. Smitten blir også overført via vann.

Rammer nervesystemet og kan forårsake lammelser. Kan i verste fall føre til død. Rammer særlig barn under fem år.

Poliovirus blir ofte beskrevet som vilt poliovirus.

Er uhelbredelig. Kampen mot polio dreier seg derfor om vaksinering.

To typer vaksiner: drikkevaksine og en injisert form. Norge bruker sistnevnte i sitt vaksinasjonsprogram.

Drikkevaksinen består av levende svekkede poliovirus. I sjeldne tilfeller kan en mutert form av det svekkede polioviruset i vaksinen føre til et såkalt vaksinebasert poliovirus. Dette kan spres i områder med lav vaksinasjonsdekning og kan i verste fall også forårsake lammelser, ifølge WHO.

I 1988 var polio endemisk i 125 land. Nesten 1.000 barn ble lammet daglig av sykdommen.

I dag er polio kun endemisk i to land – Afghanistan og Pakistan. Endemisk betyr at sykdommen til stadighet opptrer innen et bestemt område, og hyppigere her enn andre steder.

Hittil i år er det registrert 104 tilfeller av det ville polioviruset i verden, 67 i Pakistan og 49 i Afghanistan. (Kilder: polioeradication.org, WHO, UNICEF, AFP, FHI) (©NTB) Vis mer

Fortsatt ikke helt utryddet

At Afrika nå kan erklæres poliofri, henger blant annet sammen med at det er fire år siden det sist ble registrert et smittetilfelle forårsaket av det ville viruset på kontinentet. I tillegg har over 95 prosent av Afrikas befolkning blitt immunisert.

Likevel betyr det ikke at sykdommen er helt utryddet.

Fortsatt dukker det opp utbrudd i flere land som følge av det såkalte vaksinebaserte polioviruset. Dette er en sjelden, mutert form som i sjeldne tilfeller kan spres i områder med lav vaksinedekning, ifølge WHO.

I Afrika har det så langt i år blitt registert 177 slike tilfeller, skriver BBC.

Pakistan er ett av kun to land hvor man fortsatt finner det såkalte ville polioviruset. I tillegg har Afghanistan registert flere tilfeller i år. Fareed Khan / AP / NTB scanpix

Europa erklært poliofri i 2002

Siden poliovaksinen ble utviklet i 1956, er sykdommen etter hvert blitt utryddet i industraliserte land, ifølge Folkehelseinstituttet. Europa ble i 2002 erklært poliofri av WHO.

I Norge har man kun hatt fem registrerte tilfeller forårsaket av vilt poliovirus i perioden 1975–2017 - alle importtilfeller.

På det afrikanske kontintetet har imidlertid utviklingen gått saktere. I 1996 var samtlige afrikanske land rammet av viruset. Daværende president i Sør-Afrika Nelson Mandela, startet på det tidspunktet programmet «Kick Polio Out of Africa». Her ble millioner av helsearbeidere mobilisert til å gå fra landsby til landsby for å vaksinere befolkningen.

I og med at det ikke finnes en kur for sykdommen, regnes vaksinering som selve kjernen i arbeidet med å hindre virusutbrudd.

Finnes nå kun i to land

Globalt finnes viruset nå kun i Pakistan og Afghanistan. Så langt i 2020 har det blitt registrert 104 tilfeller til sammen i disse to landene. Kampen mot viruset er imidlertid blitt rammet av konspirasjonsteorier og angrep på helsearbeidere som har jobbet med vaksinasjonsprogrammer. I tillegg knytter det seg utfordringer til å nå ut med vaksinasjon til barn i konfliktområder.

Også i Afrika har rykter og feilinformasjon om vaksinen tidligere gjort det vanskeligere å stoppe virusspredning. Spesielt i deler av Nigeria var det i mange år en bred oppfatning om at vaksinen ikke var trygg. I tillegg hadde helsearbeidere problemer med å nå ut til områder kontrollert av den voldelige, militante gruppen Boko Haram.

Ifølge Verdens helseorganisasjon er det kun andre gang et virus blir utryddet i Afrika. For 40 år siden ble kopper erklært for utryddet. Sykdommen ble anslått å ha en dødelighet på mellom 20 og 60 prosent. Den førte også ofte til at de som overlevde, ble blinde.

