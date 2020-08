Foreløpig er han fri. Nå frykter 23-åringen at han skal sendes til et «svart fengsel» i Kina.

12 personer er arrestert etter at de forsøkte å flykte med båt fra Hongkong denne uken.

Joshua Wong (23) har vært en ledende demokratiaktivist siden 2014. Nå frykter han at friheten hans er i stor fare. Tyrone Siu, Reuters / NTB scanpix

Joshua Wong (23) er blitt arrestert og fengslet flere ganger tidligere. Nå frykter han at neste gang kan bli mye, mye verre.

– Det ser ut til at det bare er et tidsspørsmål før jeg blir arrestert. Deretter kan jeg umiddelbart bli utlevert til Kina. Ingenting ville vært verre, sier han til den britiske avisen Financial Times.

Han legger til at han frykter å bli sendt til et såkalt «svart fengsel», der mistenkte kriminelle, inkludert politiske dissidenter, kan «forsvinne» uten lov og dom – og uten at hverken familie eller advokater får beskjed.

– Det er mange som spør meg om jeg er klar for det som skal skje, sier Wong.

– Da svarer jeg: Selvsagt er det ingen som vil være klare for å sone i et svart fengsel i Beijing for alltid.

Prøvde å flykte med båt til Taiwan

Joshua Wong ble en av de mest kjente demokratiaktivistene i Hongkong under den såkalte «paraplybevegelsen» i 2014. I ettertid stiftet han sitt eget politiske parti, Demosisto.

Da kinesiske myndigheter innførte en ny sikkerhetslov for Hongkong 30. juni, besluttet Wong å legge ned partiet. I august ble Agnes Chow, som var med på å grunnlegge Demosisto, arrestert. Og tidligere i sommer flyktet partiets tredje grunnlegger, Nathan Law, til Europa.

Agnes Chow ble arrestert 10. august og siktet for brudd på den nye sikkerhetsloven. TYRONE SIU, Reuters / NTB scanpix

Den nye sikkerhetsloven har skapt stor frykt blant demokratiaktivister i Hongkong. Mange vurdere å flykte, men koronarestriksjoner har gjort dette enda vanskeligere enn det ellers ville vært.

Derfor velger noen å forlate Hongkong med båt. I helgen ble 12 personer arrestert av den kinesiske kystvakten idet de prøvde å flykte til Taiwan. En kjent aktivist skal være blant de arresterte, ifølge The Guardian.

Kinas utenriksminister advarer mot fredspris

Demonstrasjonstogene som preget store deler av 2019 er borte fra Hongkongs gater. Men bevegelsen er fortsatt et irritasjonsmoment for Beijing-myndighetene. Det ble tydelig da Kinas utenriksminister, Wang Yi, besøkte Oslo på torsdag.

På spørsmål fra Aftenposten om hvordan Kina vil reagere dersom Hongkong-aktivistene blir tildelt årets Nobels fredspris, svarte Wang slik:

– I fortiden, nåtiden og i fremtiden vil Kina bestemt avvise alle forsøk på å bruke Nobels fredspris til å blande seg inn i Kinas indre anliggender. Denne holdningen fra Kinas side står fjellstøtt.

Wang la til at Kina ikke ville akseptere at noen forsøkte å «politisere Nobels fredspris».

Hongkong-demonstrantene ble nominert til årets fredspris av Guri Melby (V) i oktober 2019. Hun er i dag utdanningsminister og ble nylig utpekt av valgkomiteen i Venstre til å bli partiets nye leder.

Utdanningsminister Guri Melby (V) har vært tydelig i sin støtte til Hongkong-demonstrantene. Her poserer hun sammen med Ted Hui, som sitter i Hongkongs lovgivende forsamling og som har markert seg som en ledende støttespiller for demokratibevegelsen, da han besøkte Oslo i mars. Hui ble denne uken arrestert i sitt eget hjem. Skjermbilde fra Facebook

Melby har fått med seg Wangs utspill, men hun ønsker ikke å kommentere det ut over dette:

«Nobelkomiteen er uavhengig, og Regjeringen hverken kan eller vil begrense komiteens beslutningsprosesser», skriver hun i en SMS.

Hun legger til at utenriksminister Ine Eriksen Søreide har sagt det samme.

Eriksen Søreide: Tok opp Hongkong med Wang

Norge ble plassert i en politisk og diplomatisk «fryseboks» av kinesiske myndigheter da den kinesiske demokratiforkjemperen Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010. Først i 2016 ble forholdet normalisert, etter at Norge formelt lovet å «gjøre sitt beste for å unngå å skade det bilaterale forholdet».

Det var en god tone mellom utenriksminister Ine Eriksen Søreide og hennes kinesiske motpart, Wang Yi, da han besøkte Oslo på torsdag. Men Wang kom også med noen indirekte advarsler til Norge. Heiko Junge / NTB scanpix

Utenriksminister Wang Yi trengte ikke å minne norske myndigheter om denne avtalen da han besøkte Oslo torsdag, men han kom likevel med en slags advarsel:

– Kina og Norge må håndtere sensitive saker på en passende måte for å unngå at forholdet, som er blitt bedre takket være hardt arbeid, blir dårligere igjen, sa Wang til Eriksen Søreide på møtet torsdag ettermiddag, ifølge kinesisk UD.

Den norske utenriksministeren sier at hun tok opp situasjonen i Hongkong i løpet av møtet med Wang Yi torsdag.

– Det er naturlig all den tid vi ser at valg blir utsatt og at opposisjonspolitikere blir arrestert. Det er en generell frykt for at «ett land, to systemer» og Hongkongs Basic Law (byens mini-grunnlov, red.anm.) står i fare, sier Eriksen Søreide til Aftenposten.