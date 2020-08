Voldsomt regn og flom i Sudan – 65 har mistet livet

Over 14.000 boliger er ødelagt og 65 personer har mistet livet etter at voldsomt regn i Sudan har ført til store oversvømmelser de siste to ukene.

En mann sitter på en jordhaug i en oversvømt åker utenfor byen Osaylat, 60 kilometer sørøst for hovedstaden Khartoum. Bildet er tatt fredag 7. august. Voldsomt regn i to uker har ført til flom i landet. Marwan Ali / AP / NTB scanpix

NTB-DPA

Nå nettopp

Det opplyser landets innenriksdepartement, som også melder at mer enn 30.400 boliger har fått skader og nesten 700 kyr er døde.

I to gullgruver i delstaten El Gedaref øst i landet er 2.000 gruvearbeidere fanget på grunn av værforholdene, ifølge Sudans nyhetsbyrå.

Det urolige landet sentralt i Afrika er midt i regntiden, som varer fra juni til oktober.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding