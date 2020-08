Trump sier han vil sende føderale politistyrker til Kenosha

USAs president sier han vil sende føderale politistyrker til byen i delstaten Wisconsin som de siste dagene har vært preget av protester, hærverk, vold og uro.

26. aug. 2020 19:41 Sist oppdatert nå nettopp

Etter at den svarte amerikaneren Jacob Blake ble skutt av politiet syv ganger i helgen, har det vært uro i byen Kenosha i delstaten Wisconsin. Nå sier USAs president Donald Trump at han vil sende føderale politistyrker til byen.

Onsdag kveld norsk tid tvitrer Trump at han vil sende både føderale styrker og nasjonalgarden til Kenosha for å gjenopprette lov og orden.

Tony Evers, guvernør i Wisconsin, har erklært unntakstilstand og ba tirsdag demonstrantene protestere på fredelig vis.

– Vi kan ikke tillate at syklusen av systematisk rasisme og urett fortsetter. Vi kan heller ikke fortsette med slike skadeverk og ødeleggelser, sa han.

Onsdag ble det rapportert om skyting i byen, og to personer skal være drept. Politiet jakter på en antatt hvit mann, utstyrt med rifle.

Videoer som er lagt ut på nettet, viser mennesker som løper i gatene mens man kan høre skyting. Den viser også flere skadede menn som ligger på bakken.

Sheriff David Beth opplyste onsdag at tre personer er skutt, og at to av dem er drept, ifølge The New York Times.

Nasjonalgarden allerede på plass

Natten i forveien gjorde demonstranter skade på flere bygninger og startet mer enn 30 branner i sentrum av byen Kenosha.

President Donald Trump krever at guvernør Tony Evers setter inn nasjonalgarden for å gjenopprette ro og orden i Wisconsin.

– Den er klar, villig og mer enn skikket. Få en slutt på problemet raskt, tvitret Trump tirsdag.

Evers kalte allerede mandag inn delstatens nasjonalgarde for å bistå politiet, og antallet soldater fra nasjonalgarden skal allerede være doblet til 250. Nå blir det flere, dersom Trump mener alvor med sin Twitter-melding.

Kenosha-sheriff David Beth har sagt til The New York Times at han er bekymret for utviklingen.

– Folk har spurt meg hvorfor vi ikke ber sivile hjelpe oss med å holde orden. Dette er grunnen til at vi ikke vil at bevæpnede sivile skal beskytte Kenosha, sa Beth til avisen og siktet til skuddene som førte til at to mennesker mistet livet.

Les også Klippet som sjokkerer USA. Skutt syv ganger av politiet mens barna satt i baksetet.

Saken oppdateres