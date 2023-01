Ny angrepsbølge mot Kyiv i natt - 20 luftmål skutt ned

En 19 år gammel mann ble natt til mandag skadet da vrakrestene av en ødelagt drone traff Desnianskij-distriktet i Ukrainas hovedstad Kyiv. 20 luftmål ble skutt ned av ukrainsk luftvern over byen, ifølge myndighetene.

Det ukrainske forsvaret bruker blant annet søkelys for å identifisere russiske missiler og droner på vei inn over Kyiv. Dette bildet ble tatt under et angrep 1. januar.

21 minutter siden

Mannen er kjørt til sykehus, ifølge Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko, som tidligere meldte om en eksplosjon i samme distrikt. Vrakrestene fra dronen skal ha truffet en vei og ført til ødeleggelser på en bygning i distriktet.

Desnianskij ligger nordøst i Kyiv og er en av hovedstadens mest folkerike distrikter. Flyalarmen begynte å gå like før midnatt i Kyiv og det meste av det østlige Ukraina, og gikk fremdeles opp mot fire timer senere.

Angrepene førte til ødeleggelser på infrastruktur for energi, noe som igjen førte til strømbrudd og manglende tilgang på oppvarming, sier Klitsjko mandag morgen.

– Ikke forlat tilfluktsrommene

– Flyalarmen går i regionen. Den er en trussel om et angrep med Shahed-droner, skrev guvernør for Kyiv-regionen Oleksij Kuleba på Telegram sent søndag kveld.

Også ifølge Kuleba var angrepene rettet mot kritisk infrastruktur.

Tidlig mandag er en advarsel iverksatt for regionen etter et luftangrep, ifølge den regionale militæradministrasjonen, som ber folk om å ikke forlate tilfluktsrommene sine.

Over 20 droner skal ha blitt skutt ned over Kyiv av det ukrainske luftforsvaret natt til mandag, ifølge militæradministrasjonen.

Skyter ned droner med norsk system

Ukrainas senter for strategisk kommunikasjon skriver på Twitter at det norske Nasams-systemet er blitt brukt til å skyte ned angrepsdroner som Russland har sendt mot ulike mål det siste døgnet.

«Til tross for at vi lærte å bruke disse for få uker siden, bruker militæret dem som artilleri, og lader systemene på nytt så fort som mulig», skriver senteret.

Norge har sammen med USA donerte Nasams-luftvern til Ukraina.

– Angrep i Russland

Samtidig hevder Russland at et ukrainsk droneangrep førte til ødeleggelser på et strømforsyningsanlegg i Brjansk-regionen, som grenser til Ukraina.

– Et ukrainsk droneangrep ble utført i morgentimene mot Klimovskij-distriktet. Som følge av angrepet ble strømforsyningsanlegget skadet, og det er ikke strøm, hevder guvernør Alexander Bogomaz på Telegram.

Han la til at ingen personer skal ha blitt skadet.

Nyttårsangrep

Søndag kveld meldte det statlige nyhetsbyrået Ukrinform at to grupperinger med iranskproduserte Shahed-droner ble sett i luften over Mykolajiv sør i Ukraina. Øst i Ukraina meldes det om at landets luftvernsystemer har ødelagt ni slike droner over Dnipropetrovsk- og Zaporizjzja-regionene natt til mandag.

Tidligere i nyttårshelgen ble tre personer drept og et 50-tall såret i russiske angrep. Nyttårsnattens angrepsbølge kom bare 36 timer etter at Russland skjøt mengder av raketter mot Ukrainas energiinfrastruktur. Tidligere har det gjerne gått en uke eller ti dager mellom de store angrepsbølgene.