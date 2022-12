200 millioner amerikanere utsatt for «farlig kaldt» vær

Meteorologene i Montana vet ikke hvor kaldt det er. Termometeret går ikke lavere.

Hjemløse Nick Evers i St. Louis la seg over et ventilasjonsanlegg lille julaften, for å få glede av den varme luftstrømmen.

17 minutter siden

– Dette er alvor, sa president Joe Biden etter at han ble orientert om uværet som herjer over store deler av USA.

Amerikanere og canadiere som skal hjem til jul har et kjempeproblem. Lille julaften ble rundt 7000 flyavganger innstilt. Også tog og busser har måttet gi opp på grunn av været.

Samtidig advares det kraftig mot å bevege seg utendørs. I noen områder er det forbudt å bruke veiene.

På flyplassen Midway i Chicago var det en lang rekke avlyste avganger fredag.

En kombinasjon av kulde ned mot minus 40–50 celsius, sterk storm og snø rammer Canada og den nordlige delen av USA. Lenger sør i USA er det også mye kaldere enn normalt og mye vind.

For minst 1 million familier er det ikke så trivelig innendørs heller, i og med at de ikke har strøm.

Flere viktige veier er stengt på grunn av været.

Unntakstilstand

Værmeldingen høres mer ut som en advarsel: «Om du skal reise i forbindelse med høytiden, vær ekstremt forsiktig», sier meteorologen.

I minst 12 delstater har guvernørene erklært at det er unntakstilstand. Hele 200 millioner amerikanere, 60 prosent av befolkningen bor i stater der det er sendt ut farevarsel.

Meteorologene har ingen trøstende ord. Tvert imot, det kalde været beveger seg østover mot store byer som New York. De varsler at kulderekordene kan falle i flere store byer.

Selv i «solskinnsstaten» Florida blir innbyggerne advart mot kulde og vinterstorm.

Værtjenesten i Montana la ut et bilde og fortalte at termometeret hadde stoppet på −50 grader fahrenheit. Det tilsvarer −45 celsius. Meteorologen går ut fra at termometeret ikke går lavere.

Reiseforbud

Nordvest i delstaten New York innførte fylkesmyndighetene totalt reiseforbud. Kun nødtjenestene får lov til å kjøre på veiene.

I Ohio meldte lokalaviser at temperaturen falt fra 3–4 varmegrader til -20 celsius i løpet av natten.

Også i sørstatene ble det farlig kaldt. Der er mange hjem dårligere isolert og bilene ikke alltid utstyrt med vinterdekk. I musikkbyen Nashville i Tennessee sank temperaturen til −1 fahrenheit, eller −18 celsius. Det er første gang siden 1996 det er så kaldt. Men kulderekorden på −22 celsius fra 1989 blir neppe slått.

Hjemløse, som her i Denver, er i størst fare når været blir så ekstremt.

En værbombe

Meteorologene kaller fenomenet nordamerikanerne opplever en «syklonbombe». The New York Times skriver at «denne typen uvær er veldig sjeldent, og denne gangen er det veldig sterkt, med sterk vind som kommer med mye snø eller regn».

Avisen USA Today skriver at det vitenskapelige navnet på fenomenet er «Bombogenesis», en kombinasjon av «bombe» og «cyclogenesis». Det siste ordet betyr en syklons begynnelse.

Fenomenet oppstår når trykket faller uvanlig raskt. Det snakkes om en «bombe» når det faller minst 24 millibar på 24 timer.

Meteorologene har én trøst: I romjulen vil temperaturen stige, og i nyttårshelgen blir været mer normalt.