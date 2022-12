Antatt seriemorder hevder seg uskyldig etter å ha blitt løslatt i Nepal

Franske Charles Sobhraj (78), som har sittet mange år i fengsel for to drap på 1970-tallet, er løslatt i Nepal og utleveres til Frankrike.

Den antatte franske seriemorderen Charles Sobhraj ble fredag løslatt fra fengsel i Nepal.

Etter nesten 20 år i fengsel i Nepal, vender den antatte seriemorderen hjem. Fredag ble han kjørt bort fra fengselet i hovedstaden Katmandu, forbi en stor gruppe journalister.

– Jeg føler meg bra. Jeg har mye å gjøre og mange mennesker jeg må saksøke, inkludert staten Nepal, sa Sobhraj til nyhetsbyrået AFP om bord på flyet som skal ta han hjem til Frankrike.

Senere sa han til nyhetsbyrået at han er uskyldig i drapene han ble dømt for i Nepal.

– Jeg er uskyldig i de sakene, ok? Så jeg trenger ikke ha god eller dårlig samvittighet for det. Jeg er uskyldig. Saken ble bygget på falske dokumenter.

Politiet i Nepal følger den antatte franske seriemorderen Charles Sobhraj (i brun lue) til immigrasjonsmyndighetene i hovedstaden Katmandu fredag. Senere på dagen skal han flys til hjemlandet Frankrike.

Dårlig helse

Fredag ettermiddag satt han seg på flyet til Paris med mellomstopp i Doha, opplyser hans advokat Gopal Shiwakoti Chintan.

Høyesterett i Nepal besluttet nylig at franskmannen skulle løslates av helsemessige årsaker og utvises fra landet innen 15 dager. Han ble fredag formiddag overlevert til nepalske immigrasjonsmyndigheter.

– Nepals regjering ønsker å sende ham tilbake så snart som mulig. Sobhraj ønsker også det, sier Chintan.

I 2017 undergikk Sobhraj en hjerteoperasjon. Løslatelsen er i tråd med Nepals lovgivning om at sengeliggende fanger som allerede har sonet tre fjerdedeler av sin straff, kan løslates.

Frankrike er pålagt å innvilge Nepals forespørsel om å utvise Sobhraj fordi han er fransk statsborger, opplyser en talsperson for det franske utenriksdepartementet.

«Bikinimorderen»

Sobhraj har vært fengslet i Nepal siden 2003 for to drap på 1970-tallet. Til sammen knyttes han til over 20 drap i ulike asiatiske land, og han er blant annet blitt portrettert i Netflix-serien «The Serpent».

Mange av drapsofrene Sobhraj knyttes til, var vestlige backpackere som han foraktet og så på som fattige, unge rusavhengige. Som regel utga han seg for å være en juvelhandler og ble ofte venn med ofrene sine, før han dopet, ranet og drepte dem.

Ifølge journalist Julie Clarke, som intervjuet Sobhraj i 2021, betraktet han seg selv som en kriminell helt.

Franskmannen ble raskt kjent under kallenavnet «bikinimorderen» som følge av at mange av hans ofre ble funnet i bikini.

Hans andre kallenavn «the serpent», eller «slangen», kom fra Sobhrajs evne til å bruke falsk identitet. Dette ble også tittelnavnet på serien laget av BBC og Netflix om livet hans.

21 års fengsel i India

Sobhraj ble pågrepet i India i 1976 og tilbrakte 21 år i fengsel der, med unntak av en kort periode i 1986 da han dopet ned fengselsvakter og rømte. Han ble funnet igjen i den indiske delstaten Goa.

Han ble utlevert til Frankrike i 1997, og levde en stund av å gi betalte intervjuer til journalister.

I 2003 reiste Sobhraj tilbake til Nepal, hvor han ble gjenkjent av en journalist og senere pågrepet. Franskmannen ble dømt til livstid i fengsel for ha å ha drept den amerikanske turisten Connie Jo Bronzich i 1975.

– Han så harmløs ut. Det var ren flaks at jeg kjente ham igjen. Jeg tror det var karma, sa journalisten som gjenkjente han, Joseph Nathan, til nyhetsbyrået AFP torsdag etter at det ble kjent at Sobhraj skulle løslates.

Det var Nathans artikkel i avisen Himalayan Times som førte til pågripelsen av Sobhraj i 2003. Ti år etter livstidsdommen ble Sobhraj også funnet skyldig i å ha drept Bronzichs canadiske følgesvenn.