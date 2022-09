Hva skjer hvis det verste skulle inntreffe? Dette gjør Norge for å forberede seg på en atomkrise.

Dersom vinden blåser mot Norge, kan et radioaktivt utslipp fra Zaporizjzja-kraftverket i Ukraina nå Norge i løpet av 16 timer. Det kan påvirke matproduksjonen og hva vi kan spise.

Bildet ble tatt da en kortesje med biler fra da Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) besøkte Zaporizjzja-kraftverket i forrige uke.

Arnfinn Mauren

7. sep. 2022 13:59 Sist oppdatert nå nettopp

Så langt er det ingen indikasjoner på at radioaktivt materiale har lekket ut fra kraftverket. Etter et besøk ved kraftverket har imidlertid Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) slått alarm om situasjonen.

– Vi leker med ilden og noe veldig katastrofalt kan skje, sa byråets generalsekretær Rafael Mariano Grossi i en videotale til FNs sikkerhetsråd tirsdag.

Etter en rekke kamper i nærheten av atomkraftverket, ble den siste reaktoren tatt ut av drift mandag. Byrået mener det er behov for strakstiltak for å unngå atomulykker og at det bør etableres en sikkerhetssone rundt området.

Norske beredskapsmyndigheter deler bekymringen. Avdelingsdirektør Astrid Liland i Direktoratet for strålevern og atomberedskap opplyser at de nå følger situasjonen nærmest fra time til time.

– Vi ser alvorlig på situasjonen. Det er mange ting ved kraftverket som ikke er i orden og som kan føre til at det kan gå alt, sier hun.

En soldat holder vakt i forbindelse med IAEAs besøk i forrige uke.

Ikke nødvendig å ta jodtabletter

Dersom en atomhendelse skulle ramme Norge, vil Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss. Astrid Liland understreker likevel at kraftverket i Ukraina ligger 2000 kilometer unna.

– Det betyr at en radioaktiv sky fra Ukraina vil være ganske fortynnet idet den når Norge. Derfor mener vi at det ikke vil være nødvendig for folk her i landet å ta jodtabletter.

Det vil neppe heller bli aktuelt å be folk oppholde seg innendørs. Men erfaringene fra Tsjernobyl-ulykken i 1986, tilsier at Norge ikke vil gå klar av radioaktivt nedfall.

Utover sommeren og høsten 1986 viste målinger at radioaktiviteten i dyr på utmarksbeite i Norge langt oversteg tiltaksgrensene. Store mengder kjøtt ble kassert.

– Ved et radioaktivt utslipp fra Zaporizjzja-kraftverket, vil tiltakene i Norge hovedsakelig begrense seg til næringsmiddelindustrien. Det kan også bli aktuelt med kostholdsråd, sier Liland.

Avdelingsdirektør Astrid Liland i Direktoratet for strålevern og atomberedskap følger situasjonen i Ukraina kontinuerlig.

Hvilke konkrete tiltak det kan være snakk om, er avhengig av når et eventuelt uhell skjer. Er beitedyr fortsatt ute, kan det komme pålegg om å ta disse innendørs. Det kan også komme pålegg om å destruere grønnsaker som ikke er blitt høstet.

– Vi har lang og god erfaring fra Tsjornobyl, og har utviklet en lang rekke tiltak basert på den erfaringen.

En russisk soldat står vakt utenfor Zaporizjzja-kraftverket i Ukraina. Bildet er tatt i mai under en omvisning arrangert av det russiske forsvarsdepartementet.

Kan nå Norge i løpet av ett eller to døgn

I samarbeid med Meteorologisk institutt har direktoratet utarbeidet ulike modeller for hvor raskt en radioaktiv sky vil nå Norge. De viser at et utslipp kan nå Norge i løpet av 16 timer hvis det blåser kraftig mot Norge.

– Vi vil kunne si ganske raskt etter et utslipp hvordan det vil påvirke Norge. Med normal vind som blåser i retning Norge, er det sannsynlig at utslippet vil nå oss i løpet av ett til to døgn, forklarer Liland.

Hun understreker imidlertid at krigssituasjonen skaper en ekstra usikkerhet. Hva vil for eksempel skje dersom kraftverket blir angrepet og en rakett treffer en sentral del av anlegget.

– Noe slikt har aldri skjedd tidligere. I et slikt tilfelle vet vi ikke helt hva som kan skje. Men uansett hva som skjer, så vil den radioaktive skyen være ganske fortynnet når den når Norge.

– Kan et utslipp nå Norge selv om vinden blåser i en annen retning?

– Ja, det radioaktive utslippet blir værende i luften en periode. Det blir ført rundt og vil til slutt kunne nå Norge.