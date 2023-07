Skogbrannene på Rhodos har tatt levebrødet fra lokale innbyggere

I landsbyen Gennadi på østkysten av Rhodos sørger Dimitris Hajifotis over å ha mistet det meste. Restauranten han drev, er det lite igjen av.

Fortvilte innbyggere forsøker å slukke brannen i landsbyen Gennadi tirsdag. Vis mer

Huset der restauranten lå, er forvandlet til en svartbrent ruin.

– Livet mitt har stanset opp. Alt ble tatt av brannen, sier han til den greske avisa Kathimerin i.

Brannene på Rhodos hadde onsdag rast i nærmere ti dager. Over 20.000 mennesker ble i løpet av helgen evakuert. Nå er øya rammet av en tredje hetebølge, med temperaturer på over 40 grader, samtidig som det blåser kraftig.

Flammene har slukt trær og forvandlet biler til utbrente vrak. Hus, hoteller og restauranter har brent ned, og store utmarksområder svidd av. 10 prosent av øyas landområder er blitt flammenes rov, og katastrofen har også gått hardt utover dyrelivet. Flere steder ligger forkullede dyrelik igjen i gatene.

Hvor mange dyr som har dødd i brannene, har ingen oversikt over.

Hetebølge i Middelhavsregionen

En lang rekke land har i likhet med Hellas hatt ekstrem hete den siste tiden. Både Frankrike, Italia, Spania, Algerie og Tunisia har rapportert om varmerekorder.

I Figueres i Spania ble det målt 45.4 grader 18. juli.

På Sardinia i Italia ble det målt over 48 grader 24. juli.

I Algerie og Tunisia ble det målt 48.7 og 49.0 grader i helgen, ifølge VMO (Verdens Meteorologiorganisasjon).

Flammene slår opp ved landsbyen Gennadi tirsdag. Brannen har tatt levebrødet fra lokale grekere. Vis mer

Søvnløse netter

– Jeg tror ikke noen på øya har sovet disse siste dagene. Halvparten av øya har vært på føttene, og som moderne «flyktninger» har de reist fra den ene landsbyen til den andre på flukt fra vinden og brannen som slukte alt, skriver Maria Michalaki-Kollia i en epost til NTB.

Hun er pensjonert arkeolog bosatt på Rhodos. Denne uken har flere av familiens eiendommer vært truet av flammene.

– Dette er et tragisk øyeblikk! De frivillige har gjort alt de kan. Det var de som transporterte turistene, skriver Michalaki-Kollia.

Hun legger ikke skjul på at hun mener mange turister har oppført seg uforsiktig, men hun er likevel glad for at lokalbefolkningen har stilt opp og vist gjestfrihet overfor de mange som måtte evakueres fra feriesteder.

Greske myndigheter meldte onsdag at skogbrannene, som herjer i flere områder av landet, har avtatt og er under kontroll. Men i løpet av dagen var temperaturen enkelte steder ventet å stige til 47 grader, og brannfaren er fortsatt ekstremt høy.

– Faren er ikke over ennå, sier en talsmann for landets brannvesen til greske medier. Han kunne opplyse at det siden 12. juli har brutt ut rundt 500 branner i Hellas.

Tusenvis slukket brann i landsby

På Rhodos kjempet brannmannskap og frivillige fortsatt mot flammene på tre ulike fronter onsdag. I løpet av noen timer greide imidlertid tusenvis av innbyggere og frivillige å redde kystlandsbyen Gennadi fra å brenne helt ned.

Samtidig frykter myndighetene at brannene kommer til å skremme turistene bort fra Hellas. I et forsøk på å demme opp for en eventuell turistflukt insisterer turistminister Olga Kefalogianni på at kun en liten del av Rhodos er rammet av branner.

Også på øya Korfu er situasjonen blitt bedre. Men natt til onsdag brøt det plutselig ut en ny brann. Viseordføreren på Nord-Korfu, Nikos Mouzakitis, tror brannen var påsatt.

– Plutselig startet det en brann ut av ingenting. Vi har ikke sovet på tre-fire dager nå fordi vi må være på vakt overfor slike hendelser, sier han til gresk rikskringkasting ERT.

En lokal greker fortviler mens flammene tar tak i trærne ved landsbyen Gennadi. Foto: Petros Giannakouris / AP / NTB Ilias Kyriakou (25) løper for å slukket en brann i landsbyen Vati sør på Rhodos. Foto: Petros Giannakouris / AP / NTB

Sorg etter flystyrt

Tirsdag styrtet et brannslukkingsfly på øya Evvia like ved Aten. Begge pilotene omkom. Ulykken har fått greske myndigheter til å erklære tre dagers landesorg, og i Aten flagget flere ambassader på halv stang onsdag.

Greske nødetater har advart om at det onsdag var svært høy fare for skogbrann i seks av landets 13 regioner. Det er ikke uvanlig med skogbranner i Hellas om sommeren, men i år har den ene hetebølgen avløst den andre og gjort risikoen for skogbranner eksepsjonelt høy.

Ifølge klimaforskere ville hetebølgene ikke ha vært mulig uten menneskeskapte klimaendringer.