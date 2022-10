Han har ansvaret for sikkerheten på Europas største atomanlegg. Nå sitter han angivelig i et russisk fengsel.

Atomkraftverkets direktør må slippes fri, mener det internasjonale atomenergibyrået.

Ihor Murasjov ble stoppet av russiske soldater. Siden har han vært forsvunnet.

14 minutter siden

Klokken 16 fredag ettermiddag satte Ihor Murasjov seg i bilen for å kjøre fra atomkraftverket i Zaporizjzja fylke. Anlegget er Europas største og har havnet midt i skuddlinjen i den pågående krigen mellom Ukraina og Russland.

Murasjov har jobbet seg opp fra en menig medarbeider til direktør ved anlegget. Han beskrives av sine kolleger som hardtarbeidende og kunnskapsrik, ifølge BBC.

På vei inn til byen Enerhodar like ved kraftverket ble han stanset av russiske soldater. De tok på ham bind for øynene. Etter det, har ingen sett ham.

– Men vi tror han er i et fengsel i Enerhodar, sier sjefen for det statlige ukrainske atomenergibyrået Energoatom til BBC.

Zaporizjzja har det største atomkraftverket i Europa.

Russland skal ha bekreftet at de har ham

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) opplyser nå at Russland har bekreftet at Murasjov er blitt fengslet. Det melder Reuters.

Sjefen for IAEA oppfordrer russerne til å løslate ham. Byrået mener det truer sikkerheten dersom han ikke slippes fri.

– IAEA-direktør Rafael Grossi ga uttrykk for håp om at herr Murashov sikkert og raskt kan vende tilbake til sin familie og at han vil bli i stand til å fortsette sitt viktige arbeid ved kraftverket, tvitret IAEA sent lørdag.

Det er ventet at Grossi til uken skal delta på møter i både Moskva og Kyiv. Temaet er opprettelsen av en sikker sone rundt Zaporizjzja-kraftverket.

Atomkraftverket ligger i en del av Ukraina som er okkupert av russiske styrker. På den andre siden av den vide Dnipro-elven står det ukrainske soldater. Det er dokumentert at det er russiske soldater med tungt militært utstyr ved anlegget. Flere ganger har det slått ned granater på selve anlegget eller rett i nærheten.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sa søndag at Grossi i en telefonsamtale hadde forsikret ham om at IAEA ville gjøre alt de kunne at direktøren ved atomkraftverket ble løslatt.

Kuleba sa også at Ukraina ville legge til rette for at man fikk rotert på hvilke eksperter IAEA har ved kraftverket. Flere av IAEAs eksperter har jobbet ved kraftverket siden begynnelsen av september.

– Jeg understreket at Russland må trekke soldater og militært utstyr bort fra kraftverket, skrev Kuleba på Twitter.